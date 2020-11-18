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Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь и глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх

О чем говорили вице-премьер Молдовы по реинтеграции и глава Миссии ОБСЕ

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (294)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201118/32543184/o-chem-govorili-vitse-premer-moldovy-po-reintegratsii-i-glava-missii-obse.html

Заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Ольга Чеботарь и глава Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаус Нойкирх продолжили обсуждение ряда вопросов, связанных с приднестровским урегулированием.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Повестку будущего заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ и приоритеты председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году обсудили вице-премьер Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь и глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.

"Обсуждалась необходимость продуктивных консультаций для доработки Декларации СМИД ОБСЕ о переговорном процессе в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию, которая должна быть одобрена на 27-ом заседании Совета", - пояснили в пресс-службе Бюро по реинтеграции.

Встреча Ольги Чеботарь и Вадима Красносельского/
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Заседание Совета министров ОБСЕ запланировано на 3-4 декабря в городе Тирана, Албания.

Стороны также обменялись мнениями о приоритетах приднестровского досье в период председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. Обсуждалась, в частности, сосредоточенность председательства на создании необходимых условий для организации нового раунда переговоров в формате "5+2".

Среди приоритетов собеседники видят также реализацию так называемого пакета "Берлин плюс" и поиск устойчивых решений самых актуальных проблем, затрагивающих жителей обоих берегов Днестра.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (294)

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Теги:
реинтеграция, Бюро по реинтеграции, миссия обсе, ОБСЕ


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