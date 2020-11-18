Выборы в Приднестровье: когда начнется досрочное голосование

В Центральной избирательной комиссии региона рассказали, кто имеет право на возможность осуществить свое избирательное право до Единого дня голосования.

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – Sputnik. С 24 ноября начнется досрочное голосование по выборам депутатов законодательного собрания VII созыва, а также местных Советов народных депутатов и председателя Совета - главы администрации села, поселка.

"Проголосовать досрочно можно будет с 24 по 27 ноября в территориальных избирательных комиссиях городов, районов и 28 ноября – в участковых избирательных комиссиях", - отметили в Центризбиркоме Приднестровья.

Проголосовать досрочно может избиратель, который в день голосования, 29 ноября, по уважительной причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть на избирательный участок, на котором он включен в список. Уважительной причиной считается служебная командировка, выполнение государственных обязанностей, убытие за пределы Приднестровья.

"К числу государственных обязанностей применительно к выборам можно отнести, например, исполнение обязанностей члена избирательной комиссии, задействованного в работе комиссии в день голосования, дежурство судьи в суде в день голосования", - перечисляют в ЦИКе.

К подобным обязанностям также относится нахождение военнослужащего, сотрудника органа юстиции, внутренних дел, в том числе управления пожарной охраны и управления аварийно-спасательной службы, в наряде (на дежурстве), призыв на военные сборы или участие в мероприятиях по профилактике и недопущению распространения COVID-19, организуемых Оперативным штабом.

Досрочное голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя.

В помещении, где организуют досрочное голосование, намерены соблюсти все меры, предусмотренные по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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