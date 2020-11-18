16:38 18 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.32
  • USD17.11
  • RUB0.22
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Майя Санду

Первые встречи Санду после выборов - с послами ЕС и США в Молдове

© Inquam Photos / Octav Ganea
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (18)
29621
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/10/32517797.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201118/32545117/pervye-vstrechi-sandu-posle-vyborov--s-poslami-ue-usa-moldova.html

Новый этап во внешней политике, обсуждение текущей ситуации в стране, а также благодарность за предоставленную помощь – основные темы беседы Санду с европейским и американским дипломатами.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Лидер Партии PAS Майя Санду, которая по предварительным результатам выборов президента Молдовы набрала 57,72% голосов, провела встречи с послами ЕС и США.

В беседе с главой европейской дипмиссии Петером Михалко Санду поблагодарила Евросоюз за поддержку страны.

"Будем проводить открытую, позитивную и выгодную для страны внешнюю политику", - подчеркнула Санду, добавив, что "международная изоляция республики закончилась".

Политик также отметила, что планирует начать переговорный процесс по новой повестке ассоциации Молдова-ЕС.

На встрече с послом США в Молдове Дереком Хоганом Санду обсудила текущую ситуацию в республике. Она поблагодарила дипломата за твердую поддержку страны.

Майя Санду отметила, что "граждане Молдовы сильно пострадали от экономического кризиса и кризиса в области здравоохранения, и что их преодоление является неотложной задачей, в том числе посредством сотрудничества с США".

Она также заявила, что необходимо начать новый этап во внешней политике Молдовы.

Предварительные итоги выборов

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (18)

По теме

Чуря: удивила ли меня победа Майи Санду на выборах президента Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина с матрасом на одной из улиц Пуэрто-Кабесас в Никарагуа направляется в убежище, спасаясь от надвигающегося урагана Йота.
Фото - Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье
Сборная Молдовы вылетела на последний матч Лиги наций.
Cборная Молдовы по футболу вылетела на последний матч Лиги наций
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться