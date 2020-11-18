Новый этап во внешней политике, обсуждение текущей ситуации в стране, а также благодарность за предоставленную помощь – основные темы беседы Санду с европейским и американским дипломатами.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Лидер Партии PAS Майя Санду, которая по предварительным результатам выборов президента Молдовы набрала 57,72% голосов, провела встречи с послами ЕС и США.

В беседе с главой европейской дипмиссии Петером Михалко Санду поблагодарила Евросоюз за поддержку страны.

"Будем проводить открытую, позитивную и выгодную для страны внешнюю политику", - подчеркнула Санду, добавив, что "международная изоляция республики закончилась".

Политик также отметила, что планирует начать переговорный процесс по новой повестке ассоциации Молдова-ЕС.

На встрече с послом США в Молдове Дереком Хоганом Санду обсудила текущую ситуацию в республике. Она поблагодарила дипломата за твердую поддержку страны.

Майя Санду отметила, что "граждане Молдовы сильно пострадали от экономического кризиса и кризиса в области здравоохранения, и что их преодоление является неотложной задачей, в том числе посредством сотрудничества с США".

Она также заявила, что необходимо начать новый этап во внешней политике Молдовы.

Предварительные итоги выборов

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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