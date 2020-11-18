Санду намерена установить позитивные и прагматичные отношения с Россией

Майя Санду сообщила, что в беседе с российским дипломатом стороны договорились начать работу по продлению освобождения от таможенных пошлин на экспорт ряда молдавских товаров.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Лидер Партии PAS Майя Санду, которая по предварительным результатам выборов президента Молдовы набрала 57,72% голосов, обсудила с послом России в республике Олегом Васнецовым повестку сотрудничества между двумя странами.

"В качестве премьер-министра я хотела и начала отношения, основанные на взаимном уважении и прагматизме на благо наших граждан. Хотела бы, чтобы мы возобновили повестку сотрудничества на основе этих принципов", - сказала Санду.

Она отметила, что в качестве президента ее миссия заключается - объединить общество и построить функционирующее государство, работающее на благо граждан.

Санду обратила внимание, что "интерес граждан Молдовы будет в основе внешней политики".

"Моя миссия - вывести страну из международной изоляции и развивать добрые отношения с Российской Федерацией, что позволит нам решать важные для граждан проблемы. Мы договорились немедленно начать работу по продлению освобождения от таможенных пошлин на экспорт ряда молдавских товаров, срок действия которого истекает в конце этого года", - подчеркнула Санду.

Санду уточнила, что будет проводить активную внешнюю политику на всех уровнях, основанную на национальных интересах.

"Приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с Российской Федерацией. Я надеюсь, что с этого момента у нас будет хорошее сотрудничество", - заключила Санду.

Предварительные итоги выборов

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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