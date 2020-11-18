Молчание прерывается: молдавские депутаты собираются на пленарное заседание

В рабочую повестку молдавских парламентариев на эту неделю включено 25 проектов законов и постановлений.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Депутаты парламента после долгого перерыва в работе собираются на пленарные заседания, которые запланированы на четверг и пятницу. Решение принято постоянным бюро высшего законодательного органа в среду.

"Парламентарии рассмотрят несколько законопроектов о ратификации ряда соглашений, в том числе кредитного между Молдовой и Всемирным банком реконструкции и развития по второму проекту повышения эффективности системы центрального отопления", - отметили в пресс-службе высшего законодательного собрания.

В повестке фигурируют и Соглашение о финансировании (третье дополнительное финансирование) между Молдовой и Международной ассоциацией развития для реализации проекта "Конкурентоспособное сельское хозяйство", законодательная инициатива о ратификации Соглашения о финансировании между Молдовой и Международным фондом сельскохозяйственного развития для реализации проекта "Повышение потенциала трансформации села (IFAD VIII)".

"Также включено много социальных проектов, в том числе, о факультативных пенсионных фондах, о внесении изменений в Закон о здравоохранении, в Закон о государственном надзоре за здоровьем населения", - добавили в парламенте.

Последнее заседание законодательного органа состоялось 10 сентября. С тех пор депутаты созывались лишь в парламентские комиссии или на заседания фракций.

После президентских выборов в Молдове, где по предварительным результатам выиграла лидер PAS Майя Санду, действующий президент Игорь Додон заявил о намерении инициировать дискуссии с парламентскими фракциями. Глава государства намерен обсудить с депутатами, какие законопроекты необходимо рассмотреть в ближайшее время.

Однако во вторник ряд фракций отказались от этих консультаций. В список отказавшихся вошли "Платформа DA", PAS, Демократическая партия и парламентская группа Pro Moldova.

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