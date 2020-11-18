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Заседание кабинета министров РМ.

Будущее правительства: останется ли старый кабмин при новом президенте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (21)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201118/32551136/buduschee-pravitelstva-ostanetsya-li-staryy-kabmin-pri-novom-prezidente.html

Политологи объяснили, будет ли смена правительства в Молдове после окончания президентских выборов.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Жители Молдовы задаются вопросом, сумеет ли удержаться команда Иона Кику после начала полномочий Майи Санду. Некоторые политики уже начали заявлять о том, что в стране необходимо сформировать так называемое "правительство национального единства".

Парламент решает 

Ждет ли республику роспуск кабинета министров, объяснил для Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря. 

Он отметил, что многое сейчас зависит от желания или нежелания политиков провести досрочные парламентские выборы, поскольку премьер и его команда может либо уйти в отставку добровольно, либо через вотум недоверия от депутатов.

"Есть два варианта. Первое - досрочные выборы, тогда главные партии будут пытаться создать такую ситуацию в парламенте, которая привела бы к ним – это может быть отставка кабмина и последующие проблемы с избранием нового премьера", - уточнил Чуря.

Парламент
© Sputnik / Rodion Proca
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Второй сценарий, как считает эксперт, предполагает формирование парламентского большинства, может даже между ПСРМ и PAS, после чего коалиция попытается если не поменять, то хотя бы переформатировать нынешнее правительство.

Говоря о ситуации в парламенте, Чуря добавил, что не исключает возможного согласия социалистов на досрочные выборы.

Поддержки должно хватить 

Аналитик Александр Кузнецов высказал мнение, что продвинуть в законодательном органе смену премьера просто не выйдет.

Кабинет министров
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Большая часть голосов, которые есть в парламенте у ПСРМ и партнеров этой фракции, способна обеспечить долгую жизнь этого правительства. Даже при другом президенте, кабмин Кику может существовать еще очень долго, если сам парламент не инициирует ему вотум недоверия", - сказал эксперт.

Собеседник выразил уверенность, что Санду будет крайне трудно изменить существующий расклад сил в высшем законодательном органе страны. 

Все останется без изменений 

Ион Кику.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Подаст ли в отставку Кику с поста молдавского премьера после инаугурации Санду
Наиболее вероятно, что правительство и премьера Иона Кику и вовсе не станут менять продолжительное время. Такую точку зрения высказал правозащитник и политический эксперт Павел Мидриган.

Он уверен, что нынешний состав кабмина вполне справляется с текущими проблемами в стране. Как подчеркнул собеседник, менять правительство сейчас – значит добавить проблем народу. 

"По процедурам это может занять, как минимум, два месяца. Найти другого премьера, утвердить его в парламенте, потом - то же с составом министров. А после программа кабмина…  Политические партии могут бороться и заявлять, что хотят, но все это - упущенное время", - пояснил собеседник. 

Позиция премьера  

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что не намерен подавать в отставку. Он это объяснил тем, что кабмину предстоит утвердить и представить в парламенте налогово-бюджетную политику, бюджеты, связанные с МВФ законы, заключение соглашения с Международным валютным фондом и другие финансовые договоры.

Как объяснял сам премьер, уже на ближайшем заседании высшего законодательного собрания станет ясна судьба кабмина. Если депутаты утвердят выдвинутые инициативы правительства, значит оно имеет поддержку парлмента.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (21)

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