Вице-премьер Молдовы по реинтеграции встретилась с послами России и Украины

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Заместитель премьер-министра Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь провела отдельные встречи с послом Российской Федерации в Кишиневе Олегом Васнецовым и с главой диппредставительства Украины Марко Шевченко. Стороны рассмотрели последние события в процессе приднестровского урегулирования и приоритеты на ближайшее будущее.
Васнецов поздравил собеседницу со вступлением в должность и пожелал ей успехов на этом важном посту. Также он выразил открытость к конструктивному сотрудничеству.
"Стороны согласились с тем, что поддержание продуктивного и динамичного диалога и сосредоточение внимания на поиске эффективных решений существующих проблем также могут стимулировать процесс приднестровского урегулирования", - отметили в Борю по реинтеграции.
Открытость к взаимодействию в будущем подтвердил и глава дипмиссии Украины.
"Посол заверил, что позиция Украины как посредника в процессе приднестровского урегулирования остается неизменной. Она поддерживает решение, которое утвердит государственность Республики Молдова, территориальную целостность и безопасность страны", - подчеркнули в Бюро.
Чеботарь поблагодарила за пожелания и поддержку, в свою очередь выразив полную открытость к сотрудничеству.
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