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Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь.

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции встретилась с послами России и Украины

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (295)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201118/32551791/vitse-premer-moldovy-po-reintegratsii-vstretilas-s-poslami-rossii-i-ukrainy.html

Собеседники обсудили процесс приднестровского урегулирования и его перспективы на ближайшее будущее.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Заместитель премьер-министра Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь провела отдельные встречи с послом Российской Федерации в Кишиневе Олегом Васнецовым и с главой диппредставительства Украины Марко Шевченко. Стороны рассмотрели последние события в процессе приднестровского урегулирования и приоритеты на ближайшее будущее.

Васнецов поздравил собеседницу со вступлением в должность и пожелал ей успехов на этом важном посту. Также он выразил открытость к конструктивному сотрудничеству.

"Стороны согласились с тем, что поддержание продуктивного и динамичного диалога и сосредоточение внимания на поиске эффективных решений существующих проблем также могут стимулировать процесс приднестровского урегулирования", - отметили в Борю по реинтеграции.

вице-премьер Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь и посол России в Молдове Олег Васнецов
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Встреча с Олегом Васнецовым.

Открытость к взаимодействию в будущем подтвердил и глава дипмиссии Украины.

вице-премьер Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь и посол Украины в Молдове Марко Шевченко
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Беседа с Марко Шевченко.

"Посол заверил, что позиция Украины как посредника в процессе приднестровского урегулирования остается неизменной. Она поддерживает решение, которое утвердит государственность Республики Молдова, территориальную целостность и безопасность страны", - подчеркнули в Бюро.

Чеботарь поблагодарила за пожелания и поддержку, в свою очередь выразив полную открытость к сотрудничеству.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (295)

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Теги:
реинтеграция, Бюро по реинтеграции, Олег Васнецов


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