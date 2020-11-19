Президент Додон переговорил с Козаком: запланирован визит в Россию

Президент Молдовы Игорь Додон отправится с рабочим визитом в Россию. Такую возможность глава государства обговорил со спецпредставителем президента РФ.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон провел телефонный разговор с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщил глава государства на своей странице в Facebook.

Как рассказал Додон, среди вопросов поднятых во время разговора, - проведение его рабочего визита в Россию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия.

Как отметил глава государства, российская сторона поблагодарила его за усилия, приложенные в течение президентского срока и направленные на укрепление стратегического партнерства Молдовы и России.

"В частности, Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря моим усилиям Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го", - написал Додон.

Додон уточнил, что также поблагодарил Козака и в его лице – высшее руководство России – за всестороннюю поддержку Молдовы, в том числе за возобновление и расширение экспорта молдавской агропромышленной продукции в РФ, помощь в борьбе с пандемией коронавируса, материальную поддержку молдавских аграриев, пострадавших от засухи.

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