ДПМ официально объявила о выходе из парламентского большинства

Фракция Демпартии больше не будет частью парламентского большинства, об этом заявил лидер политического формирования и пригласил другие партии к диалогу.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип объявил в четверг на заседании парламента, что фракция ДПМ официально покидает парламентское большинство.

"ДПМ объявляет, что выходит из парламентского большинства. Но далее, как мы всегда делали, мы будем поддерживать проекты, которые идут на пользу молдавским гражданам", - заявил Филип.

Он подчеркнул, что выборы прошли, а вчера все видели число - более 1600 зараженных коронавирусом, более 100 медиков инфицированы. "Мы приглашаем еще раз все парламентские партии сесть за стол переговоров и решить, как пройти через этот период кризиса", - добавил Филип.

Как выглядит парламент Молдовы в ноябре 2020 года

Таким образом, сейчас в парламенте взаимодействуют пять официальных партийных фракций, одна депутатская группа, один неформальный союз и несколько неприсоединившихся депутатов.

Фракция ПСРМ располагает самым большим числом мандатов — в ее составе 37 депутатов.

На втором месте по численности — фракция партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Майя Санду — 15 мандатов.

За ними следуют бывшие союзники по блоку ACUM — фракция "Платформы DA" располагает 11 депутатами.

Столько же, 11 мандатов, осталось в распоряжении фракции Демократической партии.

В составе партийной фракции "Шор" — 9 депутатов, считая находящегося за рубежом депутата Илана Шора. Фракция "Шор" на днях подписала соглашение о союзе с недавно образованным неформальным объединением, получившим название "конвенция "Pentru Moldova". В него вошли 6 депутатов (Серджиу Сырбу, Элеонора Граур, Руксанда Главан, Григоре Репещук, Корнелиу Падневич и Елена Бакалу), покинувших парламентскую группу "Pro Moldova".

В группе "Pro Moldova" осталось 8 депутатов во главе с Андрианом Канду.

Также в составе парламента 4 "неприсоединившихся" депутата — Александр Олейник, Евгений Никифорчук, Владимир Андронаки и Октавиан Цыку.

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