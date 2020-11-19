В высшем законодательном органе создана парламентская платформа Pentru Moldova

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Депутаты фракции Партии "Шор" и еще ряд парламентариев, вышедших из группы Pro Moldova, объединились и создали парламентскую платформу Pentru Moldova. Об этом заявил депутат Сергей Сырбу в ходе пленарного заседания законодательного органа страны в четверг.
"Эти депутаты вместе с коллегами из партии "Шор" сформировали парламентскую платформу Pentru Moldova", - отметил Сырбу.
Парламентарий подчеркнул, что впоследствии все эти депутаты продолжат голосовать за полезные для граждан и страны проекты.
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