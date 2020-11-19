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Парламент

В высшем законодательном органе создана парламентская платформа Pentru Moldova

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (257)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201119/32558625/partiya-shor-i-oentru-moldova-sozdali-parlamentskuyu-platformu.html

Вышедшие из Pro Moldova депутаты и парламентарии от фракции Партии "Шор" решили объединить силы в высшем законодательном органе республики.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Депутаты фракции Партии "Шор" и еще ряд парламентариев, вышедших из группы Pro Moldova, объединились и создали парламентскую платформу Pentru Moldova. Об этом заявил депутат Сергей Сырбу в ходе пленарного заседания законодательного органа страны в четверг.

Заседание парламента РМ
© Sputnik / Rodion Proca
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Сырбу отметил, что он вместе с депутатами Элеонорой Граур, Григоре Репещуком, Руксандой Главан, Корнелиу Падневичем и Еленой Бакалу покинули группу Pro Moldova и далее будут работать как неафилированные депутаты.

"Эти депутаты вместе с коллегами из партии "Шор" сформировали парламентскую платформу Pentru Moldova", - отметил Сырбу.

Парламентарий подчеркнул, что впоследствии все эти депутаты продолжат голосовать за полезные для граждан и страны проекты.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (257)

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