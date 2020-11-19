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Павел Войку

В парламенте представили вотум недоверия главе МВД

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201119/32558920/v-parlamente-predstavili-votum-nedoveriya-glave-mvd.html

Депутаты двух парламентских фракций потребовали отставки министра внутренних дел Павла Войку. Вотум они мотивировали тем, что сотрудники ведомства не кажутся подготовленными к борьбе с преступностью и не вызывают доверия.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Депутаты фракции Платформы DA и PAS выдвинули в четверг в парламенте простой вотум недоверия министру внутренних дел Павлу Войку.

Документ, представленный депутатом от PAS Дину Плынгэу, отправили на рассмотрение в юридическую комиссию парламента, и если вотум соответствует всем требованиям, его рассмотрение включат в повестку следующего заседания законодательного органа.

"МВД кажется неподготовленным к борьбе с криминальными группами. Они не справляются с защитой прав и свободы граждан Молдовы. Лишь информация о похищениях и изнасилованиях провоцирует чувство отсутствия безопасности и недоверия возможностям руководства МВД", - заявил Плынгэу.

Заседание парламента РМ
© Sputnik / Rodion Proca
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Выступая перед парламентариями, он потребовал отчета министра внутренних дел и четкого плана подготовки его сотрудников, особенно это касается так называемой "зоны безопасности" на Днестре и общего поддержания порядка в обществе. 

Председатель парламента Зинаида Гречаная отметила, что все документы по выдвижению вотума недоверия должны быть отправлены на рассмотрение в юридическую комиссию.

"Прошу вас, проверьте все и получите мнение юридической комиссии для представления на следующем заседании", - уточнила Гречаная.

Депутаты парламента после долгого перерыва собрались на пленарное заседание. В повестке дня несколько законопроектов о ратификации ряда соглашений, в том числе кредитного между Молдовой и Всемирным банком реконструкции и развития по второму проекту повышения эффективности системы центрального отопления.

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