Поствыборная арифметика. Сколько заработали на президентских выборах партии Додона и Санду

Каждый голос, поданный за того или иного кандидата на президентских, парламентских или всеобщих местных выборах, гарантированно приносит политическим партиям небольшую, но вполне определенную сумму денег.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Участие в президентских и парламентских выборах, как и политическая деятельность в Молдове в целом, перестает быть занятием одних лишь состоятельных людей. Победившая в президентской гонке в Молдове Майя Санду, как и большинство кандидатов, благодаря своему результату на выборах уже очень скоро окупит затраты на предвыборную кампанию за счет государства. Такой прогноз можно сделать на основании практики государственного финансирования партий, которая применяется в Молдове на протяжении последних пяти лет.

Как работает механизм госфинансирования?

С 2016 года молдавские политические партии имеют право получать государственное финансирование исходя из полученных на выборах результатов. На протяжении последних пяти лет из государственного бюджета выделяются средства, которые распределяются между партиями. По закону, эта сумма не может превышать 0,1% доходов государственного бюджета. На практике, с 2016 по 2020 год из госбюджета ежегодно на финансирование партий выделяли около 40 миллионов леев

Эти деньги распределяются следующим образом: 30% – политическим партиям пропорционально результатам, полученным на парламентских выборах, еще 30% – пропорционально результатам на всеобщих местных выборах, 15% – исходя из результатов президентских выборов, еще 7,5% – политическим партиям по числу женщин, избранных в ходе парламентских выборов, другие 7,5% – по числу женщин, избранных на местных выборах, 5% – политическим партиям по числу молодых людей, избранных в ходе парламентских выборов, такие же 5% – политическим партиям по числу молодых людей, избранных на местных выборах.

Сумма причитающаяся каждой отдельной взятой партии рассчитывается исходя из результата на каждых выборах в отдельности. К примеру, для президентских выборов формула такая: 15% от всей суммы госассигнований делятся на количество действительных голосов в первом туре (без учета независимых кандидатов), затем умножаются на результат партии в том же первом туре и делятся на 12 месяцев. В итоге получается сумма, которую должна получать ежемесячно партия за результат, полученный на президентских выборах. Примерно также рассчитываются суммы по итогам парламентских и местных выборов, а также выплаты за количество избранных женщин и молодых людей. Все полученные результаты складываются - в итоге получается сумма ежемесячных ассигнований из бюджета для отдельно взятой партии.

Суммы субвенций, по закону, устанавливаются Центризбиркомом ежегодно. На практике сумма может меняться и в течение года, в первую очередь из-за изменения госбюджета. К примеру, в 2020 году из-за антикризисной корректировки бюджета в апреле сумма, выделенная на финансирование партий, сократилась с 38,2 до 31,2 миллиона леев, соответственно, сократились и выплаты партиям.

Тем не менее, исходя из последних расчетов ЦИК, парламентские партии по настоящее время ежемесячно получают из бюджета немалые суммы:

Партия социалистов - 750 тысяч леев.

Демпартия - 448 тысяч леев.

PAS - 406 тысячи леев.

DA - 267 тысяч леев.

Партия "Шор" - 173 тысячи леев.

Государственные субвенции выделяются и внепарламентским партиям, но там, как правило, суммы намного скромнее.

Эффективность предвыборной кампании в леях на голос

На тему политических итогов выборов президента Молдовы уже сказано много, написаны десятки статей, сняты сотни репортажей. Кажется, и в стране, и за рубежом, все политические обозреватели и ключевые СМИ уже подвели предварительные политические итоги выборов президента Молдовы.

Самое время подвести итоги экономические. Возможно, они не так важны, но прекрасно дают понять, чья избирательная кампания была наиболее эффективной, во сколько каждому кандидату обошелся каждый голос, а главное позволяет увидеть воочию, что почти все предвыборные траты кандидатов придется оплатить молдавским гражданам. Не стоит забывать, граждане теперь не просто выбирают тех, кто будет управлять страной, отдавая свой голос, они еще и берут их на довольствие.

Суммы, потраченные всеми конкурентами на выборах, известны, точное количество голосов - тоже. Суммы, которые будут получать на протяжении ближайших четырех лет партии, выдвинувшие кандидатов на президентский пост, можно легко спрогнозировать исходя из опыта предыдущих лет. Поэтому не составит труда выяснить, кто на президентских выборах потерял, а кто заработал.

Начнем с эффективности предвыборных трат. Первое место в этом рейтинге, как ни странно, занимает аутсайдер предвыборной гонки Дорин Киртоакэ - для него один голос обошелся в один лей с небольшим. Похоже, это пример того, что излишняя экономия тоже вредит результату. Следом идут фавориты - Майя Санду и Игорь Додон: по официальным данным, они потратили на кампанию в первом туре 5,5 и 6,5 лея на один голос соответственно. Самыми "дорогими" оказались голоса Ренато Усатого и Андрея Нэстасе, для них каждый голос обошелся в почти 40 и 50 леев.

© Sputnik Поствыборная арифметика. Сколько потратили и заработали кандидаты в президенты

Кто потерял, а кто заработал на президентских выборах?

Несмотря на миллионные траты, можно с уверенностью прогнозировать, что для большинства кандидатов предвыборная кампания окажется прибыльной. Если правила и сложившаяся практика финансирования партий кардинальным образом не изменятся в ближайшие годы, то можно смело утверждать, что на президентских выборах большинство претендентов на президентский пост, в прямом смысле слова, заработали.

За пять лет существования механизма государственного финансирования партий из бюджета на эти цели в среднем выделяется 39,6 миллиона леев. Если предположить, что среднегодовая сумма в ближайшие четыре года не изменится, то 15% из этих денег, как прежде, будет распределяться исходя из результатов президентских выборов 2020 года. Соответственно, каждая из партий выдвинувшая кандидата в президенты ежегодно будет получать 6,53 лея, за каждый завоеванный голос, в течение четырех лет наберется 26,15 лея. Если умножить эту сумму на количество полученных голосов, можно легко узнать, сколько всего денег для своей партии заработал тот или иной кандидат.

Так, партия победителя Майи Санду, получит за ее победу в течение четырех лет около 12,7 миллиона леев. Потративший на кампанию девять миллионов леев Ренато Усатый вернет около шести. Партия "Шор" получит 2,2 миллиона при потраченных двух, Партия национального единства сможет рассчитывать на более чем 700 тыс. леев при потраченных 280 тысяч. Либерально-демократическая партия благодаря результату Тудора Делиу получит без малого полмиллиона леев, что в два раза больше потраченных средств. Но лучшим, с финансовой точки зрения, все-таки будет результат занявшего последнее место Дорина Киртоакэ. Благодаря своим 16 тыс. голосов кандидат принесет избирательному блоку Unirea более 422 тысячи леев. Эти деньги правда, будут распределены между всеми партиями входящими в блок.

В абсолютном проигрыше оказался пока еще исполняющий обязанности президента Игорь Додон. Он баллотировался в президенты как независимый кандидат, поэтому его результат не принесет его партии ни одного лея.

Хоть суммы в расчетах приблизительны, выводы из них можно сделать достаточно точные. Для того чтобы участвовать в политической жизни страны и показывать достойные результаты на выборах, совсем не обязательно искать поддержки у крупных спонсоров и всевозможных покровителей. Достаточно заручиться поддержкой своих сограждан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova