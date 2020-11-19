Песков: в графике Владимира Путина встреча с Игорем Додоном пока не запланирована

Встречи, которые могут пройти у Игоря Додона в ходе его рабочего визита в Россию, стали темой для обсуждения в различных властных структурах этой страны.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Встречи президентов Молдовы и России пока нет в графике Владимира Путина. Об этом российской прессе сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Насколько я знаю, пока в обозримой перспективе такой встречи нет в графике президента. Но контакты с Козаком, по всей видимости, состоятся, но точной даты я вам не могу назвать", - сказал Песков.

Ранее Игорь Додон проинформировал на своей странице в Facebook, что провел телефонный разговор с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Была достигнута договоренность о рабочем визите действующего молдавского президента в Москву. Додон отметил, что собирается обсудить ряд актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия.

Пресс-секретарь администрации молдавского президента Кармена Стерпу подтвердила для РИА Новости, что Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом после 23 декабря уже в качестве лидера Партии социалистов.

"Игорь Додон отправится с рабочим визитом в Россию в качестве лидера Партии социалистов после 23 декабря", - сообщила она.

О том, что в ходе визита Игоря Додона возможна его встреча с представителями "Единой России", агентству рассказал замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Андрей Климов. Он отметил, что при наличии соответствующего запроса такая встреча возможна.

"Мы не получали запрос (на встречу). Если такой запрос поступит, то, я думаю, мы его примем", - сказал Климов.

Он уточнил, что у партии есть прочные контакты с Игорем Додоном, и ЕР никогда не разрывает отношения с политиками только из-за того, что они не одерживают победу на выборах.

В Молдове 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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