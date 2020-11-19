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Песков: в графике Владимира Путина встреча с Игорем Додоном пока не запланирована

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (23)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201119/32564318/peskov-v-grafike-vladimira-putina-vstrecha-s-igorem-dodonom-poka-ne-zaplanirovana.html

Встречи, которые могут пройти у Игоря Додона в ходе его рабочего визита в Россию, стали темой для обсуждения в различных властных структурах этой страны.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Встречи президентов Молдовы и России пока нет в графике Владимира Путина. Об этом российской прессе сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Насколько я знаю, пока в обозримой перспективе такой встречи нет в графике президента. Но контакты с Козаком, по всей видимости, состоятся, но точной даты я вам не могу назвать", - сказал Песков.

Игоря Додон и Дмитрий Козак
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Додон переговорил с Козаком: запланирован визит в Россию
Ранее Игорь Додон проинформировал на своей странице в Facebook, что провел телефонный разговор с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Была достигнута договоренность о рабочем визите действующего молдавского президента в Москву. Додон отметил, что собирается обсудить ряд актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия.

Пресс-секретарь администрации молдавского президента Кармена Стерпу подтвердила для РИА Новости, что Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом после 23 декабря уже в качестве лидера Партии социалистов.

"Игорь Додон отправится с рабочим визитом в Россию в качестве лидера Партии социалистов после 23 декабря", - сообщила она.

О том, что в ходе визита Игоря Додона возможна его встреча с представителями "Единой России", агентству рассказал  замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Андрей Климов. Он отметил, что при наличии соответствующего запроса такая встреча возможна.

Подсчет голосов.
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Мы не получали запрос (на встречу). Если такой запрос поступит, то, я думаю, мы его примем", - сказал Климов.

Он уточнил, что у партии есть прочные контакты с Игорем Додоном, и ЕР никогда не разрывает отношения с политиками только из-за того, что они не одерживают победу на выборах.

В Молдове 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (23)

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