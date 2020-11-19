Финишная прямая: Молдова и Великобритания могут подписать важное соглашение

Молдавские и британские дипломаты активно ведут переговоры о заключении Соглашения о партнерстве, торговле и сотрудничестве.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Глава министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Аурелиу Чокой провел встречу с послом Великобритании Стивеном Фишером.

Как отметили в министерстве, стороны обсудили предпосылки для продолжения двустороннего сотрудничества в период "пост-брексит".

"Это можно сделать посредством заключения Соглашения о партнерстве, торговле и сотрудничестве. На данный момент это соглашение находится на финальной стадии переговоров", - отметили в МИДЕИ. © AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS Важная новость для молдаван с румынскими паспортами: Брексит изменит их жизнь

В ходе беседы дипломаты также высоко оценили темп развития молдавско-британских отношений. А также молдавский дипломат поблагодарил представителя Великобритании за поддержку, оказанную реализации реформ в Молдове.

Официальные лица затронули и ряд приоритетных тем двусторонней молдавско-британской повестки, а именно: укрепление сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, текущую ситуацию в урегулировании приднестровского конфликта, а также сотрудничество в европейском направлении и обмен опытом в сфере культуры и образования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova