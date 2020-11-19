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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне

Финишная прямая: Молдова и Великобритания могут подписать важное соглашение

© Sputnik / Алекс Макнотон
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201119/32565656/moldovy-i-velikobritaniya-mogut-podpisat-dogovor-o-sotrudnichestve.html

Молдавские и британские дипломаты активно ведут переговоры о заключении Соглашения о партнерстве, торговле и сотрудничестве.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Глава министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Аурелиу Чокой провел встречу с послом Великобритании Стивеном Фишером. 

Как отметили в министерстве, стороны обсудили предпосылки для продолжения двустороннего сотрудничества в период "пост-брексит".

"Это можно сделать посредством заключения Соглашения о партнерстве, торговле и сотрудничестве. На данный момент это соглашение находится на финальной стадии переговоров", - отметили в МИДЕИ. 
Флажки Британии и флаг ЕС еа фоне парламента в Лондоне
© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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В ходе беседы дипломаты также высоко оценили темп развития молдавско-британских отношений. А также молдавский дипломат поблагодарил представителя Великобритании за поддержку, оказанную реализации реформ в Молдове.

Официальные лица затронули и ряд приоритетных тем двусторонней молдавско-британской повестки, а именно: укрепление сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, текущую ситуацию в урегулировании приднестровского конфликта, а также сотрудничество в европейском направлении и обмен опытом в сфере культуры и образования.

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