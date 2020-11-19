Досрочные выборы или новая коалиция: парламент начал работу после двухмесячного перерыва

Оформленного парламентского большинства в Молдове больше нет, как нет и обозримой перспективы досрочных выборов.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Период более чем двухмесячного простоя парламента Молдовы прерван. Устойчивой правящей коалиции в стране больше нет, как нет и заметного стремления парламентских партий спровоцировать досрочные выборы. Первое после долгого перерыва заседание парламента прошло в режиме разведки боем. По мнению экспертов, правительство Кику может управлять страной еще долго, так как в парламенте пока не наблюдается устойчивого парламентского большинства, способного отправить его в отставку и спровоцировать досрочные выборы.

Прощай, коалиция

19 ноября, после более чем двухмесячного перерыва, состоялось заседание законодательного форума Молдовы. Период непринятия законов, который мог бы привести к роспуску парламента в начале декабря, прерван. В заседании принимали участие 92 народных избранника. Судя по активной работе депутатов всех без исключения фракций и групп, никто их политических игроков даже не пытался саботировать работу и тем самым провоцировать роспуск законодательного органа. Многие утвержденные законопроекты принимались голосами 75-80 депутатов.

В самом начале заседания председатель Демпартии Павел Филип объявил о том, что партия выходит из правящей коалиции с ПСРМ, но готова в дальнейшем поддерживать проекты и инициативы, направленные на улучшение ситуации в стране. Филип объявил, что партия открыта к переговорам со всеми политическими силами.

Правая оппозиция тем временем не торопилась инициировать вотум недоверия теперь уже миноритарному правительству Иона Кику. Наоборот, депутаты Партии "Действие и солидарность" и "Платформа Достоинство и правда" поддержали несколько проектов инициированных правительством, официально лишившемся парламентской поддержки.

Вместо свержения всего правительства, депутаты DA выдвинули вотум недоверия главе МВД Павлу Войку. Формальным поводом для этого стали действия полиции по отношению к протестующим в Варнице в дни первого и второго тура выборов президента. Вотум недоверия рассмотрят на следующей неделе.

Новая коалиция или досрочные выборы?

В молдавском парламенте сложилась патовая ситуация. С одной стороны Партия социалистов не спешит вступать в токсичную для себя коалицию с новообразованной парламентской группой "За Молдову", с другой, стороны никто из парламентских политических сил не хочет провоцировать досрочные выборы.

"Депутаты не будут отправлять в отставку правительство Иона Кику и провоцировать досрочные выборы, это было бы возможно если бы продолжился процесс непринятия законов. Парламент заработал, возможно есть какая-то договоренность между партиями о продолжении работы", — говорит политолог Корнелиу Чуря.

По словам аналитика, подлинный расклад сил в парламенте можно будет увидеть во время голосования за бюджет на 2021 год. На данный момент наиболее вероятной, по мнению эксперта выглядит коалиция Партии социалистов с парламентской группой "За Молдову".

"Стороны не хотят свергать правительство Кику. Скорее всего оно доработает до весны в таком виде. При неприятном стечении обстоятельств для социалистов, у них есть вариант неформальной коалиции с группой "За Молдову". Они сегодня один раз вместе проголосовали, значит они могут сотрудничать, не входя в коалицию формальную", — говорит Чуря.

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Эксперт отмечает, что свое окончательное слово не сказала Демпартия, по его мнению они могли бы в будующем также сотрудничать с новообразованным парламентским большинством. Поэтому, роспуск парламента по-прежнему представляется маловероятным в ближайшей перспективе.

"Роспуск парламента это не шутки, его нужно обдумать. Даже правые, прежде всего PAS, должны обдумать это решение. Им нужно распускать парламент только в том случае, если у них есть шансы улучшить свое положение, а это пока не очевидно. Думаю они не закрыли эту тему, но они не будут спешить", — рассказывает эксперт.

Согласно последним опросам, из всех политических сил представленных в законодательном органе, гарантированно войдут в него в результате досрочных выборов только Партия социалистов Игоря Додона и PAS Майи Санду, на пороге прохождения в парламент находится и партия объявленного в розыск экс-мэра Оргеева Илана Шора. Все остальные парламентские партии с большой долей вероятности не преодолеют избирательный порог в 5% голосов.

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