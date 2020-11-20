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Администрация президента Молдовы

Додон рассказал, когда состоится инаугурация избранного президента

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (24)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201120/32574348/dodon-rasskazal-kogda-sostoitsya-inauguratsiya-izbrannogo-prezidenta.html

Действующий глава государства рассказал о сроках инаугурации избранного президента и выразил мнение, что между лидерами на правом и левом флангах должен быть установлен диалог.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что на 24-25 декабря планируется инаугурация избранного главы государства Майи Санду. Об этом он заявил в рамках онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.

Бюллетень для голосования на президентских выборах
© Sputnik / Mihai Caraus
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Также Додон считает, что в целом между ним и Санду должен быть диалог.

"Как обеспечить передачу власти? Как я понял, они планируют инаугурацию на 24-25 декабря. Давайте обсудим. Дал поручение коллегам в администрации президента связаться с офисом Майи Санду и провести все законные процедуры. Так поступают взрослые люди, которые проявляют политическую зрелость. Такова легитимность двоих лидеров: на левом фланге – Додон, на правом – Санду. Если мы политически зрелые люди, то давайте прекратим все обсуждения в обществе и дадим шанс продвигаться вперед", - сказал Додон.

По его словам, у Молдовы есть избранный президент - Майя Санду, которую он уже поздравил.

"Да, есть вопросы к процессу голосования. Были некоторые нарушения. И были поданы апелляции. Но мы будем идти исключительно юридическим путем", - сказал Додон, отметив, что к протестам он никого не призывал.

ПСРМ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Действующий президент пожелал, чтобы граждане, которые проголосовали за него, оставались спокойными. "Быть сильными и не поддаваться эмоциям. Обещаю, что буду бороться за ваши интересы, за те ценности, за которые вы голосовали", - сказал Додон.

По его словам, 10-15% из числа тех, кто отдал предпочтение на выборах в пользу его контркандидата, голосовали не за Санду, а за изменения. При этом, Додон отметил, что уважает их выбор.

Он также обратил внимание на то, что до конца своего мандата в качестве президента не намерен подавать в отставку, а также заявил, что не претендует на пост премьера.

"После инаугурации нового президента восстановлюсь в члены ПСРМ и, надеюсь, возглавлю эту партию", - сказал Додон.

Предварительные итоги выборов

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (24)

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