Парламент ужесточил наказание за надругательство над могилами и надгробиями

Вандализация могил, надгробий и памятников будет наказываться и штрафом, и неоплачиваемым трудом в пользу общества.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Парламент существенно ужесточил наказание за преступления, связанные с надругательством над могилами и надгробиями. Такое решение приняли депутаты на заседании 20 ноября.

С момента вступления принятого закона в силу надругательство различными способами над могилой, памятником или погребальной урной либо надругательство над телом усопшего, а также похищение находящихся в могиле или на ней предметов будет наказываться штрафом от 750 до 950 условных единиц и неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

До внесения изменений то же преступление наказывалось штрафом в от 200 до 500 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 1 года.

Отметим, одна условная единица равна 50 леям.

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