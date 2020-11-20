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Разрушенное надгробие. Архивное фото

Парламент ужесточил наказание за надругательство над могилами и надгробиями

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201120/32574523/parlament-uzhestochil-nakazanie-za-nadrugatelstvo-nad-mogilami-i-nadgrobiyami.html

Вандализация могил, надгробий и памятников будет наказываться и штрафом, и неоплачиваемым трудом в пользу общества.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Парламент существенно ужесточил наказание за преступления, связанные с надругательством над могилами и надгробиями. Такое решение приняли депутаты на заседании 20 ноября.

Еврейское кладбище. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
По факту вандализма на еврейском кладбище в Кишиневе возбуждено уголовное дело

С момента вступления принятого закона в силу надругательство различными способами над могилой, памятником или погребальной урной либо надругательство над телом усопшего, а также похищение находящихся в могиле или на ней предметов будет наказываться штрафом от 750 до 950 условных единиц и неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

До внесения изменений то же преступление наказывалось штрафом в от 200 до 500 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 1 года.

Отметим, одна условная единица равна 50 леям.

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