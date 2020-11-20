Досрочные выборы в парламент и страсти вокруг коалиции: что ждет Молдову

Действующий президент Молдовы рассказал о судьбе правительства и парламента, а также о вероятности досрочных выборов в законодательный орган страны.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что выступает за проведение досрочных парламентских выборов и считает, что их необходимо организовать осенью 2021 года. Об этом он заявил в рамках онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.

"Считаем, что этот парламент должен быть распущен и выступам за проведение досрочных парламентских выборов", - сказал Додон.

По его словам, в действующем законодательном органе есть порядка 40 депутатов, которые против досрочных выборов.

"Если социалисты тоже будут против досрочных выборов, то получается порядка 80 депутатов против досрочных выборов. Поэтому формула роспуска парламента зависит от социалистов. Мы решаем, как и когда", - сказал Додон.

Он отметил, что правительство Иона Кику не уйдет в отставку. "Мы не рассматриваем вариант, что кто-то вынудит этот кабмин уйти в отставку по собственному желанию. Это было бы безответственно перед страной в условиях зимы и пандемии", - сказал действующий президент.

Додон предложил переждать зиму, а в марте-апреле принять решение, что делать дальше – целесообразно ли проводить досрочные выборы, и если да, то найти законную формулу.

"Предлагаю, чтобы досрочные парламентские выборы прошли в октябре-ноябре 2021 года", - заявил действующий глава государства.

Коалиционные страсти

Додон отметил, что коалиции в парламенте сейчас нет. "У нас миноритарное правительство, которое поддерживают 37 депутатов-социалистов и 2-3 независимых. Я не приму перебежчиков во фракцию ПСРМ", - уточнил действующий глава государства.

До конца года Додон не видит вариантов создания коалиции в парламенте. За законодательные инициативы и проекты, по его словам, будут голосовать в зависимости от ситуации.

"После нового года, когда я вернусь на пост главы ПСРМ, проанализируем целесообразность создания краткосрочной или долгосрочной коалиции. Если она будет создана, то с участием социалистов. Другого варианта нет", - сказал Додон.

Он считает, что идеальный вариант - создание широкой коалиции между правым и левым флангами.

"У нас есть два лидера и две партии с высокой степенью легитимности - Игорь Додон с ПСРМ и Майя Санду с PAS. В интересах страны лучше, чтобы был диалог. Я это предлагал еще летом, но они отказывались. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Додон.

Как выглядит парламент Молдовы в ноябре 2020 года

Ранее шестеро депутатов, покинувших парламентскую группу и партию Pro Moldova, заявили о создании в законодательном органе новой политической платформы Pentru Moldova. Серджиу Сырбу опубликовал в соцсетях фото заявления, которое подписали он и четверо других депутатов — Элеонора Граур, Руксанда Главан, Григоре Репещук и Корнелиу Падневич. Все они ранее состояли в Демократической партии Молдовы, в 2020 году перешли в Pro Moldova, а в конце октября покинули и эту парламентскую группу.

А 4 ноября депутаты фракции "Шор" подписали конвенцию о присоединении к платформе Pentru Moldova.

Таким образом, сейчас в парламенте взаимодействуют пять официальных партийных фракций, одна депутатская группа, один неформальный союз и несколько неприсоединившихся депутатов.

Фракция ПСРМ располагает самым большим числом мандатов — в ее составе 37 депутатов.

На втором месте по численности — фракция партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Майя Санду — 15 мандатов.

За ними следуют бывшие союзники по блоку ACUM — фракция "Платформы DA" располагает 11 депутатами.

Столько же, 11 мандатов, осталось в распоряжении фракции Демократической партии.

В составе партийной фракции "Шор" — 9 депутатов, считая находящегося за рубежом депутата Илана Шора.

В группе Pro Moldova осталось 8 депутатов во главе с Андрианом Канду.

Также в составе парламента есть четверо "неприсоединившихся" депутатов — Александр Олейник, Евгений Никифорчук, Владимир Андронаки и Октавиан Цыку.

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