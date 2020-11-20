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Игорь Додон

Когда Додон отправится с визитом в Москву, и с кем у него планируются встречи

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201120/32574876/kogda-dodon-otpravitsya-vizit-moscow-plan-vstrechi.html

Игорь Додон объяснил, что в данный момент происходит процесс согласования его встреч в Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что планирует отправиться в Россию с визитом после 23 декабря. Об этом он заявил в рамках онлайн-трансляции на своей странице в Facebook в пятницу.

"Вчера у меня состоялся телефонный разговор с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Обсудили двусторонние отношения, затронули и вопрос экспорта, потому что беспошлинная отправка наших сельхозтоваров истекает с 1 января. Конечно, я сторонник того, чтобы их продлили хотя бы на какой-то период. Думаю, что поеду в Российскую Федерацию после 23 декабря", - сказал Додон.

По его словам, запущен процесс согласования встреч на уровне руководства Госдумы России и некоторых партий.

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Игоря Додон и Дмитрий Козак
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Додон также поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения. "Здоровья и спасибо за то, что вы делаете для нашей православной веры", - сказал Додон.

По его словам, "православное население Молдовы видит в Святейшем Патриархе Кирилле своего духовного отца и наставника". "Нам очень важно слышать голос нашего Предстоятеля именно сегодня, когда весь мир постигло страшное бедствие, связанное с пандемией коронавируса. Убежден, что в это тяжелое время двери православных храмов должны быть открыты для прихожан, с соблюдением всех необходимых норм безопасности", - написал Додон на своей странице в Facebook.

В Молдове 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК 16 ноября представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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