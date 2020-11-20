Санду: верю, что однажды появится возможность воссоединения Молдовы

В интервью одному из европейских изданий Майя Санду рассказала о проблеме Приднестровья и о своем видении ее разрешения.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Избранный президент Молдовы Майя Санду выразила надежду, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Кишинева с Тирасполем, по ее словам, это должно быть мирное решение приднестровского конфликта.

"Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдове. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом. Я понимаю, что это очень непростая задача, но простого решения здесь нет", - сказала Санду в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.

По мнению избранного главы государства, Приднестровье – это регион, который "откололся" и куда представители молдавских властей "не могут даже попасть".

"И – да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами", - сказала избранный президент. При этом она добавила, что Молдова не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье.

Санду также выступила против возможной федерализации Молдовы. "Я не поддерживаю варианты, которые предлагал (действующий президент Игорь) Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", - отметила Санду.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК 20 ноября утвердили окончательные итоги выборов - Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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