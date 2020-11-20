"Нашу поддержку нужно заслужить": в Гагаузии отвергли слова PAS о давлении на избирателей

Представитель партии "Действие и солидарность" заявил, что на выборах в Гагаузии происходили "беспрецедентные вещи".

КОМРАТ, 20 ноя - Sputnik, Максим Топал. В Молдове разгорелся скандал, связанный с проведением выборов главы государства. Лидер парламентской фракции партии Майи Санду (PAS) Игорь Гросу обвинил руководство Гагаузии в давлении на избирателей и наблюдателей. По его мнению, на выборах в автономии происходили "беспрецедентные вещи". Именно этим политик объясняет провал Майи Санду в Гагаузии.

© Sputnik / Osmatesco Игорь Гросу.

"За Майю Санду голосовали и русскоязычные, и жители Приднестровья. В Гагаузии меньше. Но то, что делало руководство Гагаузии в этой избирательной кампании - было беспрецедентным. Люди были настолько запуганы, им угрожали увольнением с работы. Мы хотели набрать наблюдателей из числа наших сторонников в Гагаузии. Но после первого тура им сказали: "не будьте столь активными, иначе потеряете работу. И во втором туре нам пришлось везти наблюдателей из Кишинева и других районов", - заявил Гросу в интервью, опубликованном в одном из изданий.

Это заявление в социальных сетях уже прокомментировала башкан Гагаузии Ирина Влах. Она выразила сожаление тем фактом, что законодатель "позволяет себе неправдивые заявления" и "нарушает правовые основы".

© Sputnik / Maxim Topal Ирина Влах.

"Организацией и проведением избирательного процесса занимается Центральная избирательная комиссия. Если есть доказательства, что где-то были допущены нарушения, их необходимо представить ответственным органам", - считает глава Гагаузии.

По ее словам, разумным и зрелым политикам следует не "злиться на выбор людей", "пересмотреть свои программы и цели", а также быть "более убедительными, чтобы в следующий раз заслужить доверие людей".

"Мы, жители Гагаузии, доказали нашу социальную активность и ответственность. Политические партии и лидеры, желающие получить нашу поддержку, должны работать, чтобы её заслужить", - заявила Ирина Влах.

Как рассказал корреспонденту Sputnik председатель окружного избирательного совета Гагаузии Иван Комур, в адрес избирательного органа "не поступило ни одной жалобы", которая была бы связана с давлением на представителей участковых избирательных бюро от партии Майи Санду.

© Sputnik / Maxim Topal Иван Комур.

"В первом туре выборов у кандидата Майи Санду вообще не было представителей с правом совещательного голоса как в окружном избирательном совете Гагаузии, так и во всех участковых избирательных бюро. На кого же, в таком случае, оказывалось давление? Во втором туре выборов президента, списки представителей кандидата с правом совещательного голоса в участковых избирательных бюро были поданы в последний момент – в пятницу и субботу, а в окружной избирательный совет Гагаузии своего представителя они так и не выдвинули", - подчеркнул Иван Комур.

Председатель окружного избирательного совета Гагаузии прокомментировал и действия самого Игоря Гроссу во время выборов президента.

"Игорь Гроссу был аккредитован Центральной избирательной комиссией Молдовы в качестве национального наблюдателя в Кагульском районе. Тем не менее, он, хотя и не имел права следить за ходом выборов в Гагаузии, оказался на избирательном участке в селе Кирсово, Комратского района. Я его проинформировал о незаконности таких действий по телефону. Если он это считает давлением, то извините, таков закон", - подчеркнул Иван Комур.

Выборы президента Молдовы прошли в республике 1 и 15 ноября. Победу на выборах одержала лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Она набрала 57,72%, тогда как ее оппонент Игорь Додон получил 42,28% голосов избирателей.

При этом в Гагаузии результаты голосования оказались в пользу Игоря Додона. За действующего президента отдали свои голоса 94,59% гагаузов, тогда Майю Санду желают видеть на посту главы государства лишь 5,41% граждан с правом голоса.

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