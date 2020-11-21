Как функционирует мост, запуск которого стал прорывом в переговорах Кишинева и Тирасполя

Путепровод через Днестр, который является частью панъевропейского автокоридора, намерены отремонтировать, и тогда по нему сможет двигаться грузовой транспорт. А три года назад объект, простоявший до этого 25 лет разрушенным, помог наладить связь между берегами.

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя – Sputnik. Для ремонта моста, соединяющего через Днестр правобережный населенный пункт Гура Быкулуй и расположенное на левой сторон реки село Бычок, изыскиваются финансовые возможности. Три года назад, в конце ноября 2017 года, по нему было возобновлено транспортное движение, что положительно сказалось на развитии отношений Кишинева и Тирасполя. Однако мост до сих пор не функционирует в полной мере.

"В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении финансирования для начала ремонтных работ на мосту, что позволит открыть по нему движение для грузового автотранспорта", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

Прорыв в переговорах

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР), рассказал о том, что в 2017 году Кишинев и Тирасполь оказались на пороге значительного ухудшения ситуации в переговорном процессе. Это было связано с тем, что в конце мая на приднестровском участке границы в Кучурганах был открыт совместный молдавско-украинский пост.

"Это ворота Приднестровья, основной пункт пропуска для экспорта и импорта, и чрезвычайно важное для региона направление. Поэтому Тирасполь был категорически против того, чтобы в Кучурганах осуществлялся контроль за перевозками со стороны Кишинева", - отметил он.

По словам эксперта, в то время посредники в переговорах удачно поработали для того, чтобы сгладить напряженность между двумя берегами Днестра, а Тирасполь выступил с инициативой открыть для проезда автомобилей массой до 3,5 тонн мост через Днестр, по которому не осуществлялось движение транспорта к тому моменту уже 25 лет.

"Открытие моста стало прорывом в переговорах. Оно сдвинуло их с мертвой точки и ввело в конструктивное русло, чего не хватало в том момент, потому что стороны находились в напряженной ситуации", - пояснил эксперт.

Как объяснил Шорников, на самом деле открытие моста было одним из самых простых вопросов в переговорном процессе. Но его положительное решение позволило продвинуться тогда еще по четырем пунктам.

Уже через неделю после того, как запустили мост в режиме постоянной работы, 25 ноября 2017 года, последовало подписание целой серии протоколов между двумя сторонами. Решения касались проставления апостиля на выдаваемых в Приднестровье документах об образовании, обеспечения функционирования в Левобережье молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики, урегулирования вопросов об использовании расположенных в Дубоссарском районе за автотрассой Тирасполь-Каменка сельхозугоди, а также организации взаимодействия в области телекоммуникаций и электросвязи.

Еще через несколько месяцев после официального открытия моста, стороны заключили соглашение о том, чтобы по нему могли перемещаться большегрузные автомобили массой до 10 тонн. Но объект до нынешней поры не используется в полную силу.

Контрольно-пропускные посты

В Бюро по реинтеграции Молдовы отметили, что молдавская сторона обратила внимание на недопустимость присутствия на мосту инфраструктуры контрольно-пропускных постов, выставленных приднестровской стороной.

"Мост находится в периметре Зоны Безопасности, и соответственно мониторинг может быть проведен исключительно представителями миротворческой операции и полиции-милиции, координируя соответствующие действия с ОКК (Объединенная контрольная комиссия – авт.)", - сказали в Бюро.

В ведомстве по реинтеграции также подчеркнули, что необходимость устранения этих барьеров неоднократно отмечали международные доноры, которые готовы профинансировать восстановительные и ремонтные работы с тем, чтобы обеспечить полноценную эксплуатацию моста.

Ремонт

Мостовой переход через реку Днестр у сел Бычок и Гура Быкулуй был построен в 1977-1982 годах и находится на шоссе Е581 (М14). В 1992 году во время вооруженного конфликта между двумя берегами Днестра часть конструкций была разрушена направленными взрывами, и эксплуатация объекта стала невозможной.

"В 2002 году на мосту были проведены ремонтные работы латвийской строительной компанией, но из-за отказа Молдовы от принятия гарантий неиспользования моста в военных целях движение по нему возобновлено не было", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

В марте 2018 года Тирасполь и Кишинев обратились к ЕС, изъявившему готовность финансировать ремонтные работы, для реализации проекта.

В 2019 году украинской специализированной компанией по заказу ОБСЕ была проведена техническая экспертиза состояния сооружения и определен перечень необходимых ремонтных работ.

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