Игорь Додон пообещал, при необходимости, компенсировать внешнеполитический крен избранного президента Майи Санду за счет действий парламента и правительства и не допустить "дружбы с одними, против других".

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон остро отреагировал на заявление избранного президента Майи Санду о выводе миротворцев из Приднестровья и выразил надежду, что Россия и в дальнейшем будет помогать молдавскому народу. Об этом Додон заявил в интервью телеканалу НТВ Молдова.

О заявлениях Санду в отношении Приднестровья

Последние заявления Майи Санду по поводу Приднестровья Игорь Додон считает серьёзной ошибкой. Действующий президент уверен, что сказанное совершенно не соответствует её словам между первым и вторым турами выборов.

"Я видел сегодня, она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с Днестра. Что это означает? И что украинцам нужно более жестко давить на Приднестровье, Донбасс и так далее. Это что за призыв избранного президента? В стране, где не решен приднестровский конфликт, где 35 % русскоязычного населения. Считаю, это серьезная ошибка", — заявил Додон.

Игорь Додон по прежнему уверен, что большинство населения желает взвешенной внешней политики, а не дружбы с одними против других.

"Что произойдет, если действующий или будущий президент начнет проводить антироссийскую политику? Ничего хорошего не будет для страны. Мы это компенсируем за счет правительства, парламента, будем проводить взвешенную внешнюю политику. Но и для этого политика ничего хорошего не будет, — считает Додон.

О дальнейших отношениях Молдовы с Россией

Действующий президент надеется, что Российская Федерация проявит мудрость и будет и дальше помогать молдавскому народу.

Додон напомнил, что ему удалось убедить российских партнеров не вводить ограничения на поставки товаров в РФ, когда в Молдове объявили персоной нон грата тогдашнего вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Глава государства рассказал, что очень многие сельхозпроизводители спрашивают у него, удастся ли ему договориться с Владимиром Путиным о том, чтобы российский рынок и далее был открыт для нашей страны.

"Я сделаю всё возможное для того, чтобы мы попытались сохранить эту возможность, потому что, если нет, тогда у нас будут очень серьезные проблемы", — добавил он.

Додон также отметил, что надеется, что вне зависимости от заявлений Майи Санду и других, удастся сохранить нынешнее правительство, нацеленное на стратегическое партнерство и с Западом, и с Востоком.

"Думаю, что мы сможем убедить наших российских партнеров, что вне зависимости от того, какие политические заявления делает президент страны, в парламентской республике всё-таки контроль над ситуацией в руках правительства и парламента", — сказал он.

О результате выборов

Одной из главных причин своего поражения на президентских выборах Игорь Додон назвал протестное голосование, связанное с проблемами накопившимися в стране за последнее время. Также, по мнению главы государства, в результате минувших выборов есть и положительный фактор.

"Нужно дать возможность людям понять, что они натворили. Мы такую эйфорию проходили в некоторых странах. Где представители НПО, выигрывали выборы и потом довольно быстро уходили вниз. Наверное нам тоже необходимо пройти через это", — заявил Додон.

О голосовании диаспоры

Голосование граждан Молдовы проживающих за границей Игорь Додон назвал — геополитическим. Президент заявил и о том, что его команда зафиксировала и множество случаев подвоза и подкупа молдавских граждан за границей.

"Невозможно вывести столько людей голосовать без серьезной системной работы. Без подвоза, без того, чтобы работал административный фактор на местах. Потому что когда в Германии или Италии местные жители сидят дома и им не разрешают выйти, а нашим разрешают — конечно здесь был задействован административный фактор", — считает Додон.

Действующий глава государства пообещал оспорить результаты выборов всеми имеющимися законными средствами, однако, заявил, что не собирается устраивать протесты против итогов голосования.

О досрочных выборах депутатов парламента

Игорь Додон по-прежнему уверен, что без Партии социалистов распустить парламент и назначить досрочные выборы не удастся.

"Без нас, социалистов, ничего они не распустят. В парламенте, как минимум, 35-40 депутатов не хотят досрочных выборов. Для того, чтобы дойти до досрочных выборов мы должны быть согласны. Чтобы объявить досрочные выборы прежде всего мы и PAS, должны иметь согласованную позицию", — отметил Додон.

Игорь Додон в очередной раз подчеркнул, что выступает за досрочные парламентские выборы, однако заявил, что решение о проведении выборов, в виду эпидемиологической обстановки нужно принимать не раньше марта-апреля следующего года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova