ЦИК не смог принять окончательное решение о результатах выборов президента

КИШИНЕВ, 22 ноября - Sputnik. Центральная избирательная комиссия не смогла принять итоговый отчет о результатах выборов президента в 2020 году. Для утверждения документа не хватило голосов Члены ЦИК также

Представил отчет глава Центризбиркома Дорин Чимил.

"У документа 17 глав. Последняя глава содержит выводы и рекомендации. Большая часть отчета так или иначе обсуждалась и утверждалась ранее на заседаниях ЦИК. Выводы и рекомендации составлены с учетом мнения членов ЦИК, наблюдателей и представителей конкурентов на выборах", - рассказал он.

Вице-председатель ЦИК Владимир Шарбан пожелал, чтобы при проведении следующих выборов комиссия руководствовалась улучшенным и более сбалансированным Кодексом о выборах.

Член ЦИК Андрей Волентир предложил убрать или изменить в отчете рекомендацию об увеличении числа бюллетеней для зарубежных избирательных участков до 10 тысяч бюллетеней. По его мнению, такое количество избирателей на одном участке просто не успеет проголосовать. “На большинстве участков было достаточно и 5 тысяч бюллетеней, если и увеличивать, то до 6-7 тысяч, этого будет достаточно”, - заявил Волентир.

За отчет проголосовали четверо из шести присутствующих на заседании членов ЦИК. Однако, для утверждения документа необходимо минимум пять голосов.

Центризбирком снова соберется для обсуждения этого вопроса в понедельник, 23 ноября. Если документ все-таки удастся принять, его передадут Конституционному суду для окончательного утверждения итогов выборов.

После получения отчета ЦИК у Конституционного суда по закону будет десять дней на утверждение итогов президентских выборов.

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