В день выборов: приднестровцам откроют временный "зеленый коридор" в регион

В Приднестровье в воскресенье, 29 ноября, пройдет Единый день голосования, жители региона будут выбирать представителей в законодательные собрания разных уровней, а также руководителей местных администраций.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik. В Единый день голосования 29 ноября жители Приднестровского региона смогут попасть на левый берег Днестра без карантинных ограничений – без обязательной самоизоляции или предоставления справки о прохождении ПЦР-теста.

"Приднестровцы, которые по тем или иным причинам сейчас не дома, смогут беспрепятственно въехать на территорию региона 29 ноября, проголосовать и выехать в период с 7:00 до 21:00", - отметили в МВД Приднестровья.

При пересечении границы тому, кто приехал принять участие в выборах, сотрудники пограничной службы, помимо традиционного внесения в информационную базу, вручат индивидуальный талон. После голосования этот документ позволит человеку свободно выехать из Приднестровья.

В ведомстве напоминают, что голосование будет организовано в COVID-безопасном режиме: обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции. За выполнением карантинных требований и правопорядком будут следить сотрудники правоохранительных органов.

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