13:43 23 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Выборы в Приднестровье

В день выборов: приднестровцам откроют временный "зеленый коридор" в регион

© Sputnik / Ляхова Ирина
Политика
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201123/32605030/v-den-vyborov-pridnestrovtsam-otkroyut-vremennyy-zelenyy-koridor-v-region.html

В Приднестровье в воскресенье, 29 ноября, пройдет Единый день голосования, жители региона будут выбирать представителей в законодательные собрания разных уровней, а также руководителей местных администраций.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik. В Единый день голосования 29 ноября жители Приднестровского региона смогут попасть на левый берег Днестра без карантинных ограничений – без обязательной самоизоляции или предоставления справки о прохождении ПЦР-теста.

"Приднестровцы, которые по тем или иным причинам сейчас не дома, смогут беспрепятственно въехать на территорию региона 29 ноября, проголосовать и выехать в период с 7:00 до 21:00", - отметили в МВД Приднестровья.

ЦИК Приднестровья
© Sputnik / Ляхова Ирина
Выборы в Приднестровье: депутатский корпус "похудеет" на десять человек
При пересечении границы тому, кто приехал принять участие в выборах, сотрудники пограничной службы, помимо традиционного внесения в информационную базу, вручат индивидуальный талон. После голосования этот документ позволит человеку свободно выехать из Приднестровья.

В ведомстве напоминают, что голосование будет организовано в COVID-безопасном режиме: обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции. За выполнением карантинных требований и правопорядком будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Выборы в Приднестровье: когда начнется досрочное голосование
Приднестровцы ставят рекорд на выборах президента Молдовы
Теги:
выборы, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Санта-Клаус возле рождественской елки на Мертвом море.
Хо-хо-хо, или Приключения Санты на Мертвом море
Видео - Розовое чудо: сотни фламинго отдыхают на воде по пути на юг
Видео - Розовое чудо: стая фламинго отдыхает на воде по пути на юг
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться