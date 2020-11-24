Досрочное голосование по выборам в депутаты стартовало в Приднестровье

В Центризбиркоме региона рассказали, кто может участвовать в досрочном голосовании, а также - как будут соблюдаться эпидтребования.

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik. Со вторника, 24 ноября, в Приднестровье начинается досрочное голосование по выборам депутатов законодательного собрания VII созыва, а также местных Советов народных депутатов и председателя Совета - главы администрации села, поселка.

С 24 ноября досрочное голосование пройдет в городских, районных территориальных избирательных комиссиях. Продлится оно до 27 ноября. А 28 ноября досрочно проголосовать можно будет в участковых избирательных комиссиях.

Кто имеет право досрочно проголосовать?

Проголосовать досрочно может избиратель, который в день голосования, 29 ноября, по уважительной причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть на избирательный участок, на котором он включен в список. Уважительной причиной считается служебная командировка, выполнение государственных обязанностей, убытие за пределы Приднестровья.

"К числу государственных обязанностей применительно к выборам можно отнести, например, исполнение обязанностей члена избирательной комиссии, задействованного в работе комиссии в день голосования, дежурство судьи в суде в день голосования", - перечисляют в ЦИКе.

К подобным обязанностям также относится нахождение военнослужащего, сотрудника органа юстиции, внутренних дел, в том числе управления пожарной охраны и управления аварийно-спасательной службы, в наряде (на дежурстве), призыв на военные сборы или участие в мероприятиях по профилактике и недопущению распространения COVID-19, организуемых Оперативным штабом.

Досрочное голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя.

Как будут соблюдаться меры безопасности?

"Были разработаны рекомендации по предотвращению заражения COVID-19 в период проведения голосования. Данные меры сделают голосование максимально безопасным", - рассказали в Центральной избирательной комиссии Приднестровья.

Как сообщают в ЦИК, все участники избирательного процесса будут обеспечены масками и перчатками. В помещении для голосования цветным скотчем обозначат социальную дистанцию не менее одного метра. В целях обеззараживания воздуха в помещениях для голосования установят бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляторы.

Кабинки для голосования будут без передней шторки. Перед началом голосования (в том числе досрочного), во время него и по завершении будет проводиться дезинфекция мест для голосования, пола, настольных поверхностей, дверных ручек, а также автотранспортных средств, выделенных для организации голосования на дому.

Чтобы увеличить количество точек выдачи бюллетеней, и, следовательно, пропускную способность помещений для голосования, расширен состав участковых избирательных комиссий. Во время выездного голосования, перед тем как зайти в квартиру, члены избирательной комиссии наденут бахилы, а переносной ящик, ручки двери - продезинфицируют, выдадут избирателю перчатки и маску.

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