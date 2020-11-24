О чем говорили действующий президент Молдовы и новый посол Австрии в РМ

По словам главы Республики Молдова Игоря Додона, Австрия остается одним из основных для нашей страны иностранных инвесторов.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Новый посол Австрийской Республики в РМ Стелла Аваллоне вручила верительные грамоты действующему президенту Молдовы Игорю Додону. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

"В ходе беседы высоко оценил восходящую динамику молдавско-австрийских отношений. В то же время выразил благодарность за гуманитарную помощь, предоставленную Австрией по просьбе нашей страны для борьбы с пандемией", - отметил Додон.

По словам президента, с новым послом он был единодушен в том, что у Молдовы и Австрии есть неиспользованный потенциал сотрудничества во всех областях.

"Выступил за увеличение объемов двусторонней торговли, а также за диверсификацию экономического сотрудничества. Выразил заинтересованность в привлечении новых австрийских инвестиций в нашу страну, учитывая, что Молдова предлагает множество возможностей", - пояснил он.

Как отметил Игорь Додон, Австрия остается одним из основных иностранных инвесторов в Республике Молдова. За прошедшие годы она подтвердила свою поддержку для республики во всех сферах, а бывший посол Австрии в Молдове Кристин Фрайлингер в сентябре 2020 года была награждена Орденом Почета в знак глубокой признательности за ее вклад в развитие и укрепление дружеских отношений.

В конце беседы молдавский президент пожелал новому послу Австрии успехов на новом поприще, заверив дипломата в полной поддержке и в открытости к диалогу.

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