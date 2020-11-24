Демократы предлагают три первоочередные меры для борьбы с распространением COVID-19

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Демократическая партия Молдовы предложила сделать эпидправила понятными для граждан, перейти к практике массового тестирования жителей республики, а всем парламентским партиям сесть за стол переговоров для выработки общих наилучших решений для преодоления кризисной ситуации в здравоохранении. Об этом на брифинге в парламенте заявил глава политформирования Павел Филип.

"Последнее заседание чрезвычайной комиссии в здравоохранении было больше месяца назад — 13 октября. Тогда там решили, что по всей стране красный код опасности. Но на протяжении месяца у нас проходили митинги и публичные мероприятия. Люди не соблюдают установленные ограничения. Но как люди могут соблюдать ограничения, которые не знают и не понимают", — заявил Филип.

Лидер ДПМ потребовал от правительства пересмотреть действующую систему цветовых кодов и ограничений с тем, чтобы сделать ее максимально эффективной и понятной для граждан.

В качестве второй меры по борьбе с распространением инфекции он предложил обеспечить соблюдение этих ограничений силами правопорядка.

В-третьих, председатель Демпартии предложил властям взять на вооружение быстрое тестирование на основе антител.

"Это куда более быстрый и дешевый способ выявления вируса, рекомендованный в том числе Еврокомиссиией. Такой тест стоит 100 леев, а результат его известен через 15-30 минут", — аргументировал Филип.

Он также призвал парламентские партии к диалогу и поиску лучших решений для преодоления кризисной ситуации в здравоохранении.

Напомним, с 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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