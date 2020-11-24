Как иностранцы в Молдове с иностранным влиянием борются

Избранный президент Молдовы Майя Санду обещает объединить общество с помощью инструментов, которые это общество могут только расколоть.

Немного найдется вещей удивительнее, чем борьба за независимость СМИ, которую возглавляют чиновники из иностранных государств. Что-то в этом духе происходило и на форуме масс-медиа, который стоило бы назвать "смотр всех частей".

Слет "Форум Mass-Media 2020 года" (что как бы подразумевало, что СМИ с "неправильной" точкой зрения, туда не приглашенные, масс-медиа не являются) был организован неправительственной организацией под названием "Совет прессы Молдовы" и рядом других организаций из той же сети — Ассоциацией независимой прессы, Центром независимой журналистики и Ассоциацией электронной прессы.

Просто для порядка сообщим, что форум был профинансирован фондом Сороса в Молдове (кто бы сомневался) при поддержке двух дружественных германских организаций — Фонда Фридриха Науманна за свободу и DW Akademie.

Зная, насколько однобокую, черно-белую, ангажированную по умолчанию картину мира на деньги иностранных правительств формируют такого рода "журналистские" собрания, выступление на форуме избранного президента Майи Санду прозвучало скорее как критика — на непредвзятый взгляд.

"В Молдове политически ангажированные СМИ процветают, распространяя дезинформацию в угоду своим заказчикам и создавая нелояльную конкуренцию, в которой сложно выживать независимой прессе", — сказала она.

Возможно, только мне это показалось смешным.

То есть, слова-то правильные, но давайте посмотрим, в каком окружении они были произнесены. Впрочем, на свой счет, разумеется, никто из собравшихся слова Майи Санду не принял.

Иностранцы против иностранного влияния

Чиновников иностранных государств, с территории которых финансируется вся эта независимая деятельность, олицетворяли два посла — посол США в Молдове Дерек Хоган и глава миссии ЕС в Молдове Петер Михалко. Оба обозначили поддержку, произнеся все полагающиеся по такому случаю речи — о "фейковых новостях", "дезинформации" и даже о "злоумышленных элементах", которые сеют хаос.

Фоном к собранию, которое выглядело скорее как мероприятие, завершающее медийную кампанию по выборам президента и обозначающее новые горизонты, стала беседа Майи Санду со старшим директором по Европе и России Совета национальной безопасности США.

"Стороны обсудили важность борьбы с коррупцией и иностранным злонамеренным влиянием и договорились продолжить тесное сотрудничество по этим и другим важным вопросам", — цитируют молдавские СМИ пресс-релиз посольства США.

То есть, не только борьбу за независимость прессы теперь возглавляют в Молдове зарубежные чиновники — именно о таком говорят "взаимоисключающие параграфы". Иностранные государственные функционеры теперь борются в Молдове и с иностранным же "злонамеренным влиянием".

А вы говорите, не смешно.

Однако история перестает быть смешной, если учесть, что в собеседники избранному президенту Молдовы за океаном выбрали даже не представителя Госдепартамента, который в США исполняет функции МИД — а человека из структуры, созданной для "сдерживания русских". Совет национальной безопасности был создан при Трумэне для "противодействия советской психологической войне". И надо понимать, с тех пор там немногое поменялось. То есть, становится яснее, с каким именно "иностранным влиянием" иностранцы намерены бороться в Молдове.

Внешнее вмешательство углубляет раскол

Обещания консолидировать нацию и добиться объединения народа, которые звучали со стороны избранного президента во время выборов, в такой обстановке выглядят уже и вовсе эфемерными. Много раз за последний месяц прозвучало заявление о том, что "общество расколото".

И если перенос геополитической конфронтации на территорию Молдовы — это тот инструмент, которым Майя Санду собирается общество "склеивать", то тогда и треснувшие тарелки нужно чинить, лупя по ним молотком.

Это стопроцентное покрытие Молдовы иностранными управляющими выглядит так, будто в нашей стране уже не решается ничего. Политический хаос как нельзя лучше способствует этому обстоятельству — в ситуации, когда президент не может опереться на внутренний, парламентский ресурс, эту "управленческую пустоту" занимает ресурс внешний. А президент, с его отсутствием полномочий, становится при таком раскладе уже и вовсе номинальной фигурой — глашатаем, который озвучивает решения, принятые не им, и даже не в Молдове.

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