Парламентский пасьянс: быть ли новой коалиции, или пахнет досрочными выборами

Коалиционные страсти: какие политические силы могли бы пойти на официальное оформление политических отношений в законодательном органе, или перед Молдовой реально маячат досрочные парламентские выборы.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Молдавский парламент остался без большинства. Демократы объявили о выходе из коалиции с социалистами. Теперь пестрота законодательного органа стала еще более отчетливой, однако депутатам все-таки удается голосовать вместе за инициативы социально-экономического характера. Впрочем, аналитики склонны к тому, что на ситуативном голосовании законодательный орган долго не протянет, и пророчат досрочные парламентские выборы. Какова сейчас обстановка и есть ли предпосылки для формирования парламентских коалиций, читайте в обзоре Sputnik.

Раздробленный парламент

На данный момент парламент достаточно фрагментирован и раздроблен, заявил в комментарии радиостудии Sputnik депутат-социалист Богдан Цырдя.

По его словам, вместо представителей четырех политсил, которые изначально прошли в законодательный орган страны, на данный момент в нем есть фракция партии "Шор", объединившаяся с группой Pentru Moldova, которая была создана перебежчиками из Демпартии, а затем и из Pro Moldova, та самая группа экс-демократов Pro Moldova, а также фракции ДПМ, DA и PAS (в парламент они прошли в едином блоке ACUM) и ПСРМ.

"Кроме того, нельзя забывать и независимых депутатов. В этой ситуации парламентского большинства нет. Правительство фактически миноритарное. Каждое голосование зависит от политической конъектуры и от интересов той или иной фракции. По каждому голосованию невозможно предугадать, кто и за что будет голосовать", - сказал социалист.

Возможна ли расширенная коалиция между правыми и левыми

По мнению Цырди, летом 2019 года объединение усилий левых сил в парламенте – социалистов с одной стороны и правых сил – PAS и DA с другой было направлено на свержение "режима Плахотнюка". Сейчас же ситуация изменилась – правые выступают против действующего президента Игоря Додона.

"На приглашение Игоря Додона к парламентским фракциям обсудить механизм передачи власти, механизм роспуска парламента, они не пришли, заявив, что Додон не обладает легитимностью. Во-первых, он действующий президент – его мандат действителен до 24 декабря. Во-вторых, Додон набрал по стране 49% голосов, а Майя Санду – 51%. Разница в 30 тысяч голосов. Но они не захотели прийти. Возможно, это говорит о том, что они идут по сценарию конфронтации с действующим президентом и ПСРМ", - сказал Цырдя.

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Представитель PAS Владимир Боля рассказал, что на парламентской платформе они сотрудничают с депутатами от DA. "Предусматриваем возможность поработать и поговорить с фракцией Демпартии, если такая возможность предстоит", - сказал он.

На вопрос о том, есть ли вероятность формирования альянса в нынешнем составе парламента, Боля отметил, что коалиция имеет смысл, когда в общей сложности в ней насчитывается 51 законодатель. По его словам, у PAS, DA и демократов нет нужного количества голосов. "Работаем и работаем. На уровне фракций. И у нас это неплохо получается", - сказал Боля.

Вице-спикер парламента Александр Слусарь на вопрос о том, готова ли фракция DA вести дискуссии по формированию нового большинства, отметил, что это зависит от того, с кем объединяться.

"Если говорить о расширенной коалиции с ПСРМ, то это исключено. А с PAS и ДПМ у нас не хватает голосов. Самый правдоподобный вариант – это досрочные парламентские выборы", - сказал Слусарь.

Неформальное большинство

Представитель PAS Владимир Боля считает, что на данный момент в парламенте все-таки есть неформальное большинство, сформированное из 37 депутатов-социалистов, троих независимых парламентариев, а также законодателей, входящих в платформу Pentru Moldova.

"Не знаю, насколько им было бы интересно официально закрепить свои политические отношения на бумаге, так как они могут действовать и без этого. Думаю, они могут работать без всего этого до того, как некоторые члены Pentru Moldova захотят вступить в правительство", - сказал собеседник.

Он пояснил, что "неформальное большинство, которое было между демократами и социалистами, просуществовало в таком виде вплоть до того момента, пока представители ДПМ захотели вступить в кабмин, то есть захотели официально встать у руля государства".

Депутат-социалист Василий Боля, комментируя голосование на первом после длительного перерыва заседании парламента, заявил, что каждая фракция высказывалась по тому или иному проекту так, как считала нужным. "Не увидел, что была какая-то координация", - уточнил социалист.

Pentru Moldova обосабливается

В платформе Pentru Moldova объявили, что "не намерены вступать в долгосрочные и договорные отношения с представителями противоборствующих политических сил".

"Участие в тех или иных парламентских коалициях на данном этапе не входит в планы Платформы. Мы сохраняем политический нейтралитет", - сказано в сообщении.

При этом там отметили, что Pentru Moldova остается ответственной и конструктивной политической силой. "Наша цель - обеспечить принятие необходимых для общества законов", - уточняется в заявлении.

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Вероятность досрочных выборов

По мнению вице-председателя Демпартии Владимира Чубука, если в парламенте не будет сформировано большинство, то скорее всего "реальным, но не самым хорошим сценарием станут досрочные парламентские выборы".

Политолог Сергей Манастырлы считает, что досрочным парламентским выборам все-таки быть. По его мнению, исходя из того, как выстраивается конъюнктура, выборы могут пройти не раньше мая-июня следующего года, а может быть и позже.

"Уверен, что социалисты будут оттягивать выборы, потому что им сейчас на руку играет время. Им важно не допустить роспуск парламента, сохранить контроль над правительством, чтобы оказывать дальнейшее давление в политической борьбе на своих оппонентов, и при этом удерживать реальные рычаги управления страной", - сказал аналитик.

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Он предположил, что в будущий состав парламента уже не попадут DA, Демпартия, а также экс-демократы в лице Pro Moldova и Pentru Moldova.

"Уверен, что в следующий состав парламента пройдут социалисты, правда вопрос, в каком количестве и качестве, PAS, партия "Шор". Также допускаю попадание, но не с большим количеством мандатов, нового левого политического проекта. Партия Ренато Усатого тоже, скорее всего, пройдет в парламент на досрочных выборах", - считает Манастырлы.

Как выглядит парламент Молдовы в ноябре 2020 года

Ранее шестеро депутатов, покинувших парламентскую группу и партию Pro Moldova, заявили о создании в законодательном органе новой политической платформы Pentru Moldova. Серджиу Сырбу опубликовал в соцсетях фото заявления, которое подписали он и четверо других депутатов — Элеонора Граур, Руксанда Главан, Григоре Репещук и Корнелиу Падневич. Все они ранее состояли в Демократической партии Молдовы, в 2020 году перешли в Pro Moldova, а в конце октября покинули и эту парламентскую группу.

А 4 ноября депутаты фракции "Шор" подписали конвенцию о присоединении к платформе Pentru Moldova.

Таким образом, сейчас в парламенте взаимодействуют пять официальных партийных фракций, одна депутатская группа, один неформальный союз и несколько неприсоединившихся депутатов.

Фракция ПСРМ располагает самым большим числом мандатов — в ее составе 37 депутатов.

На втором месте по численности — фракция партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Майя Санду — 15 мандатов.

За ними следуют бывшие союзники по блоку ACUM — фракция "Платформы DA" располагает 11 депутатами.

Столько же, 11 мандатов, осталось в распоряжении фракции Демократической партии.

В составе партийной фракции "Шор" — 9 депутатов, считая находящегося за рубежом депутата Илана Шора.

В группе Pro Moldova осталось 8 депутатов во главе с Андрианом Канду.

Также в составе парламента есть четверо "неприсоединившихся" депутатов — Александр Олейник, Евгений Никифорчук, Владимир Андронаки и Октавиан Цыку.

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