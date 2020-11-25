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Майя Санду

Санду рассказала, с кем намерена встретиться сразу после своей инаугурации

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (40)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201125/32633329/sandu-rasskazala-s-kem-namerena-vstretitsya-srazu-posle-svoey-inauguratsii.html

Избранный президент Молдовы рассказала о приоритетах во внешней политике, госбюджете и внутренних изменениях в стране.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Избранный президент Молдовы Майя Санду обозначила свои приоритеты на посту главы государства.

По ее словам, она намерена сконцентрироваться на положительной внешней политике на благо граждан; обеспечении в госбюджете на 2021 год достаточных средств для медицинской системы, экономики и людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за кризиса; подготовке и реализации твердых шагов по борьбе с коррупцией.

"Основания задача - внутренние изменения в стране. Борьба с коррупцией и реформа судебной системы будут приоритетом номер один в моей работе", - сказала Санду.

Олег Васнецов и Майя Санду
© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate
Санду намерена установить позитивные и прагматичные отношения с Россией
Политик уточнила, что стране нужен бюджет на 2021 год, который бы помог людям пережить экономический и пандемический кризис.

"Нам нужна сбалансированная политика, которая выведет Молдову из изоляции, и в основе которой будут национальные интересы наших граждан", - уточнила Санду.

По ее словам, она получила поздравления и заверения в поддержке со стороны европейских лидеров и организаций ЕС, а также поздравления со стороны России, США и других стран и международных организаций. "Это открытие предоставляет нам новые возможности на международном плане... Приложу все усилия, чтобы у Молдовы были хорошие, прагматичные и основанные на взаимном уважении отношения как на Западе, так и на Востоке", - сказала Санду. 

Она сообщила, что в первые недели после ее инаугурации будет организован визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Кишинев, а также встреча с лидером Украины Владимиром Зеленским.

По словам Санду, она намерена сконцентрироваться на получении помощи для преодоления пандемического и экономического кризиса. 

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (40)

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