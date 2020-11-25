Санду намерена изменить состав Высшего совета безопасности

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что намерена изменить состав Высшего совета безопасности при главе государства.

"Борьба с коррупцией и реформа юстиции - самый важный момент в моем срочном плане. В этом смысле я намерена утвердить новый состав Высшего совета безопасности, перезапустить способ организации и функционирования структуры", - сказала Санду на брифинге в понедельник.

По ее словам, самые громкие дела станут первыми в повестке Высшего совета безопасности - "кража миллиарда", "ландромат", концессия Международного аэропорта Кишинева, незаконное финансирование политических партий в рамках электоральных кампаний.

"Создам на уровне президентской структуры механизм проверки всех предложений, которые поступают от Высшего совета магистратуры по предложению и назначению судей. Так, чтобы ни один человек, у которого есть проблемы с неподкупностью, не мог назначаться на должность судьи", - утонила Санду.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, - 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Результаты голосования будут переданы в Конституционный суд страны для признания или непризнания окончательных итогов выборов.

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