14:56 25 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.42
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Президентский дворец, Молдова

Санду намерена изменить состав Высшего совета безопасности

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (40)
36305
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201125/32634385/Sandu-namerena-izmenit-sostav-Vysshego-soveta-bezopasnosti.html

Избранный президент Молдовы сообщила, какие первоочередные вопросы намерена поднять на первом заседании Высшего совета безопасности.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что намерена изменить состав Высшего совета безопасности при главе государства.

"Борьба с коррупцией и реформа юстиции - самый важный момент в моем срочном плане. В этом смысле я намерена утвердить новый состав Высшего совета безопасности, перезапустить способ организации и функционирования структуры", - сказала Санду на брифинге в понедельник.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду рассказала, с кем намерена встретиться сразу после своей инаугурации
По ее словам, самые громкие дела станут первыми в повестке Высшего совета безопасности - "кража миллиарда", "ландромат", концессия Международного аэропорта Кишинева, незаконное финансирование политических партий в рамках электоральных кампаний.

"Создам на уровне президентской структуры механизм проверки всех предложений, которые поступают от Высшего совета магистратуры по предложению и назначению судей. Так, чтобы ни один человек, у которого есть проблемы с неподкупностью, не мог назначаться на должность судьи", - утонила Санду.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, - 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Результаты голосования будут переданы в Конституционный суд страны для признания или непризнания окончательных итогов выборов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (40)

По теме

Условие Санду для ВСМ по выбору судей КС: только профессионалы
Высший совет магистратуры опять "обезглавлен"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе.
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться