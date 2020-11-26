В Приднестровье тоже выборы: обращение Тирасполя к Кишиневу вызвало вопросы

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Власти Тирасполя впервые в истории официально обратились к Кишиневу с просьбой оказать помощь в проведении местных выборов. Однако это обращение вызвало много вопросов как с одной, так и с другой стороны.
Обращение о свободе доступа
В обращении приднестровской стороны за подписью главы внешнеполитического ведомства региона Виталия Игнатьева к Бюро по реинтеграции Молдовы говорится о том, что ЦИК Приднестровья организует избирательные участки в населенных пунктах Варница, Копанка, Новая Моловата, Кочиеры, Погребя, Дороцкое, Кошница и Пырыты.
"В целях создания условий для реализации своего избирательного права прошу проинформировать компетентные органы о необходимости обеспечения свободного передвижения тем, кто изъявит желание участвовать в голосовании, к избирательным участкам, а также передвижения служебного автотранспорта с мобильной урной", - сказано в документе.
В Бюро по реинтеграции Молдовы это обращение получили, но пока не отправили в Тирасполь официальный ответ, сделав лишь заявление для СМИ.
Мнение Кишинева
В Бюро по реинтеграции Молдовы корреспонденту Sputnik пояснили, что молдавская сторона в своих действиях и общении со всеми участниками переговорного процесса руководствуется стремлением обеспечить соблюдение основных прав и свобод своих граждан, решать в их интересах самые насущные вопросы. Также Кишинев видит для себя приоритетом "восстановление единого национального пространства и достижение устойчивого урегулирования приднестровского вопроса при уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова".
Как отметили в Бюро, действующее законодательство республики четко определяет компетенцию органа, ответственного за проведение избирательной политики на всей территории страны, и, соответственно, параллельных подходов в этом отношении быть не может.
В Бюро также отметили, что прилагают особые усилия для того, чтобы "возобновить режим беспрепятственного движения в Приднестровский регион и исключить искусственные преграды, неоправданно мешающие жизни граждан".
Доктор политологии Александр Кузнецов рассказал в эфире радио Sputnik Молдова, что если Кишинев официально ответит на этот вопрос, - будет палка о двух концах, и просьба Тирасполя также вызывает двусмысленные чувства: с одной стороны – это миролюбивый подход, с другой – здесь ощущается подтекст.
"Если бы участвовали в организации выборов в Приднестровье конституционные органы Молдовы, Центризбирком, это можно было расценивать как шаг к реинтеграции. Но если мы обеспечиваем помощь, то получается, что это будто другое государство, и мы признаем его независимость", - пояснил он.
Надежда на ответные действия
Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья корреспонденту Sputnik сообщили, что ранее предпринимали попытки установить контакт между Центризбиркомами Молдовы и Приднестровья.
"Ранее мы выступали с инициативой рассмотреть возможность прямого сотрудничества между ЦИК РМ и Приднестровья, но молдавская сторона отказалась. В этом году перед президентскими выборами Кишинев обратился к нам с просьбой обеспечить возможность проголосовать для жителей Приднестровья, обладающих гражданством РМ. Мы пошли навстречу. Сейчас соответственно мы выступили с аналогичной просьбой", - пояснили в ведомстве.
В связи с этим Тирасполь призвал международных партнеров "обратить внимание на складывающуюся ситуацию, а также оказать содействие в недопущении провокаций в день голосования".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии.
В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Переговорный процесс между регионами активизировался в 2017 году. Тогда стороны подписали протоколы по телекоммуникациям между двумя берегами Днестра, апостилированию приднестровских дипломов, функционированию в регионе школ с латинской графикой, а также по сельхозугодьям в Дубоссарском районе.
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