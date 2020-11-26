В Приднестровье тоже выборы: обращение Тирасполя к Кишиневу вызвало вопросы

В Приднестровье в воскресенье, 29 ноября, пройдет Единый день голосования. Жители региона выберут представителей в законодательные собрания разных уровней, а также глав администраций сел и поселков.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Власти Тирасполя впервые в истории официально обратились к Кишиневу с просьбой оказать помощь в проведении местных выборов. Однако это обращение вызвало много вопросов как с одной, так и с другой стороны.

Обращение о свободе доступа

В обращении приднестровской стороны за подписью главы внешнеполитического ведомства региона Виталия Игнатьева к Бюро по реинтеграции Молдовы говорится о том, что ЦИК Приднестровья организует избирательные участки в населенных пунктах Варница, Копанка, Новая Моловата, Кочиеры, Погребя, Дороцкое, Кошница и Пырыты.

"В целях создания условий для реализации своего избирательного права прошу проинформировать компетентные органы о необходимости обеспечения свободного передвижения тем, кто изъявит желание участвовать в голосовании, к избирательным участкам, а также передвижения служебного автотранспорта с мобильной урной", - сказано в документе.

© Photo : Deschide MD Обращение внешнеполитического ведомства Приднестровья в Бюро по реинтеграции Молдовы

В Бюро по реинтеграции Молдовы это обращение получили, но пока не отправили в Тирасполь официальный ответ, сделав лишь заявление для СМИ.

Мнение Кишинева

В Бюро по реинтеграции Молдовы корреспонденту Sputnik пояснили, что молдавская сторона в своих действиях и общении со всеми участниками переговорного процесса руководствуется стремлением обеспечить соблюдение основных прав и свобод своих граждан, решать в их интересах самые насущные вопросы. Также Кишинев видит для себя приоритетом "восстановление единого национального пространства и достижение устойчивого урегулирования приднестровского вопроса при уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова".

Как отметили в Бюро, действующее законодательство республики четко определяет компетенцию органа, ответственного за проведение избирательной политики на всей территории страны, и, соответственно, параллельных подходов в этом отношении быть не может.

"Населенные пункты, указанные в обращении, представляют собой административно-территориальные единицы Республики Молдова, в которых функционируют органы местного публичного управления, избранные и действующие в соответствии с требованиями нормативной базы Республики Молдова", - подчеркнули в ведомстве по реинтеграции.

В Бюро также отметили, что прилагают особые усилия для того, чтобы "возобновить режим беспрепятственного движения в Приднестровский регион и исключить искусственные преграды, неоправданно мешающие жизни граждан".

Доктор политологии Александр Кузнецов рассказал в эфире радио Sputnik Молдова, что если Кишинев официально ответит на этот вопрос, - будет палка о двух концах, и просьба Тирасполя также вызывает двусмысленные чувства: с одной стороны – это миролюбивый подход, с другой – здесь ощущается подтекст.

"Если бы участвовали в организации выборов в Приднестровье конституционные органы Молдовы, Центризбирком, это можно было расценивать как шаг к реинтеграции. Но если мы обеспечиваем помощь, то получается, что это будто другое государство, и мы признаем его независимость", - пояснил он.

Надежда на ответные действия

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья корреспонденту Sputnik сообщили, что ранее предпринимали попытки установить контакт между Центризбиркомами Молдовы и Приднестровья.

"Ранее мы выступали с инициативой рассмотреть возможность прямого сотрудничества между ЦИК РМ и Приднестровья, но молдавская сторона отказалась. В этом году перед президентскими выборами Кишинев обратился к нам с просьбой обеспечить возможность проголосовать для жителей Приднестровья, обладающих гражданством РМ. Мы пошли навстречу. Сейчас соответственно мы выступили с аналогичной просьбой", - пояснили в ведомстве.

"До сих пор по существу вопроса нет официального ответа молдавского политпредставителя, что угрожает перспективам реализации принципа всеобщего и равного избирательного права, закрепленного в Международном пакте о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека и иных международных документах", - подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим Тирасполь призвал международных партнеров "обратить внимание на складывающуюся ситуацию, а также оказать содействие в недопущении провокаций в день голосования".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Переговорный процесс между регионами активизировался в 2017 году. Тогда стороны подписали протоколы по телекоммуникациям между двумя берегами Днестра, апостилированию приднестровских дипломов, функционированию в регионе школ с латинской графикой, а также по сельхозугодьям в Дубоссарском районе.

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