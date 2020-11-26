Санду вновь высказалась за вывод российских войск из Приднестровья

Избранный президент Молдовы Майя Санду в очередной раз выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья. Об этом она заявила в интервью на общественном телеканале Молдова 1.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. По словам Майи Санду, она продолжит политику тех, кто выступал за вывод российских военных с территории Приднестровья.

"Эта оперативная группа российских войск должна уйти, вооружения должны быть вывезены. И да, я буду продолжать эту политику", - заявила Санду.

Избранный президент Молдовы также объявила, что, по крайней мере сейчас, не собирается встречаться с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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