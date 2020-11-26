22:44 26 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.46
  • USD17.22
  • RUB0.23
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Майя Санду.

Санду вновь высказалась за вывод российских войск из Приднестровья

© Photo : Пресс-служба правительства Молдовы
Политика
Получить короткую ссылку
11400
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201126/32661622/sandu-vnov-vyskazalas-za-vyvod-rossiyskikh-voysk-iz-pridnestrovya.html

Избранный президент Молдовы Майя Санду в очередной раз выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья. Об этом она заявила в интервью на общественном телеканале Молдова 1.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. По словам Майи Санду, она продолжит политику тех, кто выступал за вывод российских военных с территории Приднестровья.

"Эта оперативная группа российских войск должна уйти, вооружения должны быть вывезены. И да, я буду продолжать эту политику", - заявила Санду.

Избранный президент Молдовы также объявила, что, по крайней мере сейчас, не собирается встречаться с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.

Игорь Додон.
© Photo : Miroslav Rotari
Додон о заявлении Санду по Приднестровью — это серьезная ошибка

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Санду намерена изменить состав Высшего совета безопасности
Санду и отношения с Россией: мягко стелет…


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Болельщик: татуировка на плече с изображением Диего Марадоны.
Фото - Культ Марадоны в мире
США и Румыния провели ракетные стрельбы вблизи Крыма.
Видео - США и Румыния провели ракетные стрельбы вблизи Крыма
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться