Осеннее наступление: Закон о русском языке и российском ТВ от социалистов

На повестке дня парламента снова статус русского языка, вопрос трансляции российских информационных программ и пакет законопроектов о статусе гагаузской автономии.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Парламент Молдовы вернется к обсуждению проектов и инициатив, по которым молдавские парламентарии годами не могли договорится. Среди них закон о статусе русского языка и закон о функционировании языков, инициатива о возвращении в теле- и радиоэфир российских информационных программ и так называемый пакет гагаузских законопроектов, укрепляющий статус южной автономии. Все эти проекты предлагает рассмотреть фракция Партии социалистов.

Языковой вопрос

В 2017 году Конституционный суд Молдовы принял неоднозначное решение и признал "устаревшим" базовый закон "О функционировании языков", который был принят в далеком 1989 году и устанавливал главные принципы действующего в стране языкового законодательства. Правовые последствия такого решения КС остаются неясными до сих пор. Закон 1989 года предоставлял русскому языку статус языка межнационального общения, позволял гражданам общаться и вести переписку с государственными органами на русском или молдавском языках на выбор гражданина. Благодаря этому закону подобные нормы перекочевали и в другие законодательные акты Молдовы.

Несколько дней назад трое депутатов социалистов внесли на рассмотрение парламента Закон "О статусе русского языка". Документ состоит из восьми статей и закрепляет тот же статус языка межнационального общения для русского языка и позволяет русскоговорящим гражданам обращаться в госструктуры и получать ответы на русском языке.

Действующий президент Игорь Додон заявил в четверг, что в вопросе использования языков нужен более системный подход и пообещал внести на рассмотрение парламента новый закон о функционировании языков в Молдове, который в полной мере заменит закон 1989 года.

В комментарии для Sputnik Молдова депутат ПСРМ Гайк Вартанян заявил, что эти законопроекты, вероятнее всего, будут разных аспектов использования языков.

"Законопроект фракции это одна из частей, а, я так понимаю, что президент хочет более обширный проект, который будет охватывать больше сфер", — рассказал депутат.

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в рамках телемоста с пресс-центром Sputnik Молдова рассказал, почему, по его мнению о русском языке в Молдове снова заговорили именно сейчас.

"За четыре года президентства Додон не мог принять этот закон, потому что мешали находящаяся в коалиции с ним партия Плахотнюка. Русскоязычный избиратель после выборов деморализован. Игорь Додон таким образом показывает, что он, не дожидаясь досрочных выборов, готов отстаивать интересы своего русскоязычного избирателя", — говорит эксперт.

Российские программы в молдавском эфире

В 2017 году по инициативе фракции Демпартии в парламенте Молдовы приняли законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе, якобы с российской. Документ запрещает ретрансляцию программ телевидения и радио информационного, информационно-аналитического, военного или политического содержания, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом, ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

Президент Игорь Додон тогда дважды отказывался поддержать этот закон, благодаря позиции Конституционного суда и в обход президента закон утвердил спикер парламента Андриан Канду. Закон вступил в феврале 2018 года.

В среду, 25 ноября, стало известно, что депутаты Партии социалистов зарегистрировали в парламенте законопроект, который может устранить запрет на трансляцию в Молдове российских телепрограмм информационного, информационно-аналитического, военно-политического характера. Социалисты предлагают изменить часть 4 статьи 17 Кодекса аудиовизуальных услуг Молдовы и разрешить молдавским теле- и радиовещателям трансляцию любых программ, не противоречащих Национальной концепции об информационной безопасности.

Кроме того, проект депутатов-социалистов предусматривает снижение количества контента местного производства для разных категорий вещателей (в среднем на два часа в сутки) и снижение обязательной доли телевизионного контента на государственном языке для местных каналов с 80% до 60%.

Статус Гагаузской автономии

Еще в 2016 году рабочая группа депутатов Народного собрания Гагаузии и молдавского парламента разработали три законопроекта, призванных укрепить статус Гагаузской автономии. Один из них регламентирует вхождение и выход из состава Гагаузии населенных пунктов. Второй предполагает учреждение в системе местного публичного управления особого уровня управления для автономии (сейчас Гагаузию приравнивают ко второму уровню управления, то есть к районам). Третий законопроект предусматривает, что парламент не может изменять закон "Об особом правовом статусе Гагауз Ери" без согласия депутатов Народного Собрания Гагаузии.

После того как законопроекты передали в парламент, о них долго не вспоминали. В июне 2017 года при попытке провести законы через парламент, депутатская юридическая комиссия перекроила документы, лишив их изначального смысла.

В таком искаженном виде два проекта были приняты, третий проект одобрили только в первом чтении.

Президент Додон, после консультаций с Башканом Гагаузии и депутатами региона, отказался поддержать законопроекты и вернул их в парламент. После этого более двух лет к ним не возвращались.

В июле 2020 года депутаты Партии социалистов по новой зарегистрировали их в парламенте.

Политолог Иван Скориков объяснил, что главный смысл "гагаузского пакета" — сохранение и укрепление статуса автономии. По его словам, противники принятия этих законов недовольны этим укреплением статуса Гагаузии.

"Недовольны тем, что решение по статусу региона может быть принято только с согласия Народного собрания. И тем, что населенные пункты могут входить или выходить в состав автономии на основании референдума. Они не внимательно читали молдавское законодательство, в последнем случае подобные решения могут быть приняты только правительством Республики Молдова", — объясняет эксперт.

Есть ли шансы у этих инициатив?

Депутаты ПСРМ настроены оптимистично и рассчитывают, что им удасться найти голоса среди коллег по законодательному органу.

"Рассматриваться они будут тогда, когда они пройдут комиссии. Я надеюсь, что это произойдет в этом году. Когда мы были в коалиции с демократами, там были люди, которые не хотели поднимать этот вопрос. Сейчас нет никакой коалиции, но учитывая то, что Майя Санду обещала быть президентом для всех, в том числе для русскоязычных. Посмотрим, как партии, которые поддерживали ее отреагируют", — рассказал Sputnik Молдова Гайк Варданян.

В Партии "Действие и солидарность" (PAS) тем временем не спешат приветствовать инициативы социалистов. Депутат партии PAS Владимир Боля сообщил Sputnik Молдова, что еще не успел ознакомится с этими проектами. "Этих проектов у нас нет, они еще не обсуждались в комиссиях. Когда они будут обсуждаться в комиссиях, изучим и примем решение", — заявил Боля.

Владимир Боля также подчеркнул, что так называемый гагаузский пакет законов — это всего лишь проекты, предложенные ПСРМ летом этого года.

Осторожнее всех высказался представитель недавно образованной в молдавском парламенте группы "За Молдову" Сергей Сырбу.

"У меня лично позиция есть и я ее выскажу коллегам. Но коллективной позиции еще нет, мы это еще не обсуждали. Все возможно, но не факт, что именно в такой форме", — заявил Sputnik Молдова Сырбу.

Иван Скориков считает, что судьба гагаузского пакета законов и других резонансных проектов зависит от конъюнктуры в молдавском парламенте.

"Все зависит от внутренних кулуарных переговоров. Мы здесь в России можем только догадываться, что происходит. Ну вот депутат от партии Санду Владимир Боля заявил, что коалиция в парламенте сохраняется. ... Если сейчас не начнет сыпаться эта коалиция — шансы есть" , - заключил эксперт.

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