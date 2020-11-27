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Igor Dodon

Санду после инаугурации должна взять на себя ответственность за ситуацию в стране - Додон

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (46)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201127/32663032/Sandu-posle-inauguratsii-dolzhna-vzyat-na-sebya-otvetstvennost-za-situatsiyu-v-strane-Dodon.html

В рамках традиционной пятничной передачи "Президент отвечает" Игорь Додон высказался по важным для Молдовы вопросам.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Новоизбранный президент Республики Молдова Майя Санду сразу после принесения присяги должна взять на себя ответственность за ситуацию в стране и не отправлять правительство в отставку. 

"Новый президент сразу после вступления в должность, сразу после инаугурации должен взять на себя ответственность за ситуацию в стране,.. покажите людям, как вы хотите изменить ситуацию к лучшему. Но не пытайтесь заставить правительство уйти, потому что ответственный кабмин не может ввергнуть страну в хаос", - заявил Игорь Додон в ходе трансляции на офиуиальной странице в Facebook.
Александр Кузнецов.
© Sputnik / Victor Iovva
Кузнецов: обещания Майи Санду и возможность досрочных парламентских выборов

По словам действующего президента, важно обеспечить правильную и корректную передачу власти. Он подчеркнул, что новому президенту мешать не намерен, наоборот, в случае необходимости готов оказать поддержку.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (46)

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