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Президент Игорь Додон

Игорь Додон: если будет нужно, призову выйти на улицы, чтобы защитить мир

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (46)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201127/32663381/igor-dodon-esli-budet-nuzhno-prizovu-vyjti-na-ulicy-chtoby-zashitit-mir.html

Игорь Додон прокомментировал высказывания Майи Санду по отношению к России, Приднестровью и вопросам поддержания межнационального согласия.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов призвать людей к массовым протестам, если в стране будут приняты решения, угрожающие межнациональному миру и спокойствию. Таким образом он прокомментировал ряд заявлений избранного президента Майи Санду, которая, в частности, заявила, что будет добиваться вывода миротворческих сил России из Приднестровья.

Были некоторые непонятные высказывания со стороны избранного президента по отношению к России, к Приднестровью, к вопросам, которые очень непросты для нашего общества, — заметил Додон в видеоблоге "Игорь Додон отвечает". — Хочу напомнить, что Молдова — это многонациональная страна, в которой много  национальностей проживают вместе. Хочу вас заверить, что мы сделаем все возможное, у нас есть необходимые инструменты для того, чтобы мы сохранили этот мир и спокойствие. Я вам обещаю, что я сделаю все возможное для этого всеми законными путями".

"Если нужно я вас в нужный момент призову вас выйти на улицы, чтобы защитить мир, который у нас есть в стране и мы никому не позволим его разрушить", — добавил действующий глава государства.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (46)

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Теги:
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