Игорь Додон: если будет нужно, призову выйти на улицы, чтобы защитить мир

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов призвать людей к массовым протестам, если в стране будут приняты решения, угрожающие межнациональному миру и спокойствию. Таким образом он прокомментировал ряд заявлений избранного президента Майи Санду, которая, в частности, заявила, что будет добиваться вывода миротворческих сил России из Приднестровья.

Были некоторые непонятные высказывания со стороны избранного президента по отношению к России, к Приднестровью, к вопросам, которые очень непросты для нашего общества, — заметил Додон в видеоблоге "Игорь Додон отвечает". — Хочу напомнить, что Молдова — это многонациональная страна, в которой много национальностей проживают вместе. Хочу вас заверить, что мы сделаем все возможное, у нас есть необходимые инструменты для того, чтобы мы сохранили этот мир и спокойствие. Я вам обещаю, что я сделаю все возможное для этого всеми законными путями".

"Если нужно я вас в нужный момент призову вас выйти на улицы, чтобы защитить мир, который у нас есть в стране и мы никому не позволим его разрушить", — добавил действующий глава государства.

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