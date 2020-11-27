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Заседание парламента

Глава государства уверен, что закон о функционировании языков будет принят в парламенте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (46)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201127/32663520/dodon-uveren-chto-zakon-o-funkcionirovanii-yazykov-budet-prinyat-v-parlamente.html

Действующий президент заявил, что подготовленный по его инициативе новый закон получит достаточное число голосов в законодательном органе.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Действующий президент Игорь Додон выразил уверенность, что законопроект о функционировании языков на территории Республики Молдова, который является его инициативой, будет принят в парламенте.

Законопроект, в том числе, направлен и на закрепление статуса русского языка как языка межнационального общения.

"Я видел, что коллеги в парламенте запустили закон о статусе русского языка. Но я думаю, что нужно вернуться к вопросу о функционировании языков на территории Республики Молдова. Я выступил вчера с законодательной инициативой, чтобы мы приняли новый закон, который касается всех языков. И у меня есть определенная уверенность, что этот закон в парламенте будет принят", — сказал он в видеоблоге "Игорь Додон отвечает".

Глава государства также отметил, что на днях депутаты фракции ПСРМ зарегистрировали в парламенте еще один законопроект о статусе русского языка.

Кроме того, депутатами-социалистами был зарегистрирован законопроект о снятии ограничения, введенного в 2017 году на трансляцию новостных и аналитических российских программ. Подчеркнув, что социалисты и он лично как президент были категорически против таких ограничений, Додон выразил надежду, что этот закон будет принят в ближайшее время.

Действующий президент также заявил, что эти законопроекты появились только сейчас, потому что Партия социалистов находилась в коалиции с Демократической партией, и, по внутренним коалиционным договоренностям, стороны принимали только те решения, которые были одобрены обеими фракциями.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (46)

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