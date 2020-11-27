Парламент должен быть распущен, заявил действующий президент Молдовы

Игорь Додон считает, что вне зависимости от желаний тех или иных политических сил, в 2021 году пройдут досрочные парламентские выборы.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил, что после массового перехода депутатов из одной фракции в другую в нынешнем составе законодательного форума нет парламентского большинства и досрочные выборы неизбежны.

В видеоблоге "Игорь Додон отвечает" действующий глава государства заявил, что не отказывается от намерения начать дискуссии на парламентской платформе с другими фракциями о том, когда должен быть распущен парламент и о перспективах кабинета министров Иона Кику.

"В феврале исполнится два года функционирования нынешнего парламента. В нем сначала было пять фракций, потом около20 депутатов сменили фракции. <...> Очевидно, что в этом парламенте нет большинства и он должен быть распущен", — заявил Додон.

По мнению действующего главы государства, в 2021 году, "независимо от того, кто и что пытается сделать", пройдут досрочные парламентские выборы.

Игорь Додон также высказался за продолжение работы кабинета министров Кику.

"Правительство Кику, у которого нет на этом этапе поддержки парламентского большинства, сейчас отвечает за ситуацию в стране и является миноритарным. В этих условиях правительство имеет моральное и профессиональное обязательство продолжать работу, по крайней мере до тех пор, пока не появится парламентское большинство", — сказал глава государства.

Додон также сообщил, что собирается промульгировать все законы, которые поступили из парламента за время его мандата, и принять участие в ряде международных форумов, прежде всего - в заседании глав государств СНГ, до инаугурации Майи Санду.

По его словам, съезд Партии социалистов, на котором ожидается избрание Додона на пост председателя партии, состоится 30 декабря.

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