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Здание Государственной Думы РФ

Депутат Госдумы прокомментировал требование Санду о выводе российских миротворцев

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (299)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201127/32664003/deputat-gosdumy-prokommentiroval-trebovanie-Sandu-o-vyvode-rossiyskikh-mirotvortsev.html

Заявления избранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода российского контингента из Приднестровья прокомментировал представитель Комитета по делам СНГ.

Брифинг М. Санду в Кишиневе.
© Sputnik / Evgeny Odinokov
Санду выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья
 КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. За последние 20 с лишним лет в Зоне безопасности приднестровского конфликта не было ни одного серьезного инцидента, и это заслуга российских миротворцев, заявил депутат Госдумы, представитель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, комментируя заявление избранного президента Молдовы Майи Санду.

По словам российского парламентария, прежде чем говорить о прекращении миссии российских миротворцев в Приднестровье, необходимо разрешить кризис в отношениях двух берегов Днестра.

"В первую очередь надо разрешить тот кризис, который есть между Приднестровьем и официальными властями Молдовы с начала 1990-х годов. Российские миротворцы являются стабильным гарантом мира и безопасности в этом регионе", - говорит депутат. 

"Прежде чем говорить о прекращении этой миссии, нужно решить главный вопрос - вопрос взаимодействия и работы властей Молдовы с Приднестровьем. Только потому можно говорить о других шагах. Начинать нужно с главного", - считает Туров.

По словам российского парламентария, миротворческая миссия в Приднестровье - одна из самых успешных за последнее время.

"Стабильность на берегах Днестра - международно признанный факт. Наверное поэтому и нет никаких конфликтов, потому что есть миротворческая миссия. Мы прекрасно понимаем, что это международная миссия, в том числе и военнослужащих Молдовы", - добавил депутат Госдумы.

Igor Dodon
© Photo : Miroslav Rotari
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Артем Туров говорит, что в составе международной миссии наблюдателей от СНГ на недавних парламентских выборах сам был свидетелем того, как некоторые молдавские политики резко высказывались в адрес граждан, проживающих на левом берегу Днестра.

"Не всегда это были корректные высказывания. Поэтому сначала нужно принять решение о том как будут развиваться отношения между берегами Днестра,  а потом принимать решение о прекращении или модернизации миротворческой миссии",  - подытожил Туров.

Напомним, избранный президент Молдовы Майя Санду в интервью на общественном телеканале "Молдова 1" в очередной раз выступила за вывод российского контингента из Приднестровья. По словам Майи Санду, она продолжит политику тех, кто выступал за вывод российских военных с территории Приднестровья.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (299)


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