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Голосование в Приднестровье

В Приднестровье 29 ноября состоится Единый день голосования

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201128/32681582/v-pridnestrove-29-noyabrya-sostoitsya-edinyj-den-golosovaniya.html

Жителям Приднестровья предстоит определить сотни народных избранников на центральном и местном уровнях.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В воскресенье в Приднестровье пройдет Единый день голосования — выборы депутатов Верховного и местных Советов.

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© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
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В день выборов при входе в избирательные участки гражданам будут раздавать маски и перчатки. Паспорт сотрудникам комиссии надо показывать издалека, маску опускать только для сверки лица с фото в документе.

Для обеззараживания воздуха на участках установят рециркуляторы местного производства.

Приднестровцам предстоит избрать 33 депутатов Верховного Совета, 187 депутатов городских и районных советов, 640 — сельских советов и 76 мэров.

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Теги:
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