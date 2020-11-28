В Приднестровье 29 ноября состоится Единый день голосования

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В воскресенье в Приднестровье пройдет Единый день голосования — выборы депутатов Верховного и местных Советов.

В день выборов при входе в избирательные участки гражданам будут раздавать маски и перчатки. Паспорт сотрудникам комиссии надо показывать издалека, маску опускать только для сверки лица с фото в документе.

Для обеззараживания воздуха на участках установят рециркуляторы местного производства.

Приднестровцам предстоит избрать 33 депутатов Верховного Совета, 187 депутатов городских и районных советов, 640 — сельских советов и 76 мэров.

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