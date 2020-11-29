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Парламент Parlament

Из "Pro Moldova" в "Pentru Moldova" в парламенте перешел еще один депутат

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201129/32688941/iz-pro-moldova-v-pentru-moldova-v-parlamente-pereshel-eshe-odin-deputat.html

Перетечка депутатов из парламентской группы "Pro Moldova" в объединение "Pentru Moldova" продолжается.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Депутат Георге Брашовский вышел из парламентской группы "Pro Moldova", которой руководит Андриан Канду, и присоединился к платформе "Pentru Moldova". Об этом сообщил депутат Сержиу Сырбу на странице объединения в Facebook в воскресенье.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
В высшем законодательном органе создана парламентская платформа Pentru Moldova

Сырбу опубликовал текст "конвенции "Pentru Moldova", которую подписал и Брашовски.

"Приветствую решение коллеги в парламенте, который присоединился к платформе "Pentru Moldova". Это ответственный шаг и пример того, как другие депутаты могут разморозить диалог в парламенте, поставив интересы страны и граждан выше политических взглядов и интересов", - написал Сырбу.

Ранее пятеро других депутатов, покинувших парламентскую группу и партию "Pro Moldova", заявили о создании в законодательном органе нового политического объединения — "платформы "Pentru Moldova". Позднее к ним присоединилась Елена Бакалу, также покинувшая "группу Канду". Все они ранее состояли в Демократической партии Молдовы, в 2020 году перешли в "Pro Moldova", а в конце октября покинули и эту парламентскую группу.

Кроме того, 4 ноября конвенцию о присоединении к "платформе "Pentru Moldova" подписали и депутаты фракции "Шор".

При этом представители партии "Шор" заявили, что продолжают оставаться полноправной фракцией в парламенте. Вышедшие из "группы Канду" депутаты, напротив, заявили, что становятся "независимыми" парламентариями. Таким образом, теперь в рядах "платформы "Pentru Moldova" насчитывается 16 депутатов, включая Илана Шора, который находится за рубежом.

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Теги:
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