Санду: правительство Кику должно уйти в отставку

Избранный президент Молдовы Майя Санду высказалась о правительстве Иона Кику, добавив, что этому кабинету министров стоит уйти в отставку.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Правительство Иона Кику должно уйти в отставку, но перед этим выполнить свои обязательства. Такое мнение высказала избранный президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции в понедельник.

"Напомню, что на этих выборах люди голосовали не только против Игоря Додона, но и против его правительства, этой власти и их политики. Это самый четкий посыл, который я видела на выборах. Должно быть понятно всем, что нынешний кабинет министров должен подать в отставку", - подчеркнула Санду.

Она добавила, что прежде, чем уйти, правительство должно выполнить свои обязательства, а именно - закончить работу по проекту госбюджета на 2021 год.

По словам Санду, кабмин сильно запаздывает с разработкой и одобрением этого важного документа.

Как рассказала политик, на прошлой неделе она обратилась к правительству с предложением предусмотреть в проекте госбюджета больше помощи медицинской системе, малому и среднему бизнесу, а также оставить дополнительные ресурсы для людей с небольшим доходом.

Санду также добавила, что хотела бы до отставки правительства провести встречу с премьером Ионом Кику: "Хочу узнать, какова реальная финансовая ситуация в стране".

Она полагает, что это правительство более "не сможет продолжать свою работу, поскольку его поддерживают социалисты".

"Мы в прошлом году видели, что значат голоса социалистов. Они не готовы поддержать меры по борьбе с коррупцией и реформу юстиции", - заключила политик.

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