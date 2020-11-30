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Maia Sandu

Санду высказалась за прекращение российской миротворческой миссии в Приднестровье

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201130/32696046/sandu-vyskazalas-zaprekraschenie-rossiyskoy-mirotvorcheskoy-missii-vpridnestrove.html

Майя Санду уточнила свою позицию в отношении миротворческой миссии российских военных в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Избранный президент Молдовы Майя Санду высказалась за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ и вывод Организованной группы российских войск из Приднестровья. Об этом Санду заявила на первой большой пресс-конференции после своего избрания. Санду также отметила, что будет обсуждать эти вопросы с руководством России после своего вступления в должность.

По мнению Санду, российское военное присутствие в Приднестровье необходимо разделять на две части: Оперативную группу российских войск и миротворческий контингент.

"Когда мы говорим о российском присутствии в Молдове, нужно делить его на две составляющие. Первая - это Оперативная группа войск. У нас нет соглашения о нахождении этих войск, и позиция Молдовы - в том, чтобы они были выведены, как и вооружения", — сказала Санду.

Мария Захарова
© Photo : МИД РФ
МИД РФ прокомментировал слова Санду о выводе российских войск из Приднестровья
По словам избранного президента Молдовы, она будет выступать и за вывод самих миротворцев.

"Другая часть - это миротворческая миссия. У нас есть соглашение от 1992 года о нахождении миротворческих сил. Молдова считает, что так как нет никаких военных угроз, эта миссия должна быть преобразована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", — заявила Санду.

При этом, Санду добавила, что готова обсуждать с российской стороной будущее миротворческой миссии.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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