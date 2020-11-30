Санду: нужно работать над укреплением отношений с Россией

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. После инаугурации буду вести активную внешнюю политику, хочу чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, заявила избранный президент Майя Санду на большой пресс-конференции в понедельник.
"Большинство наших людей хочет, чтобы мы сблизили страну с ЕС, но в тоже время многие хотят и хороших отношений с РФ. Буду работать, чтобы это произошло. У меня большая повестка по отношениям с Россией", - уточнила Санду.
В то же время, Санду не смогла ответить, когда может состояться ее визит в Москву.
Работа с ЕАЭС и СНГ
Санду отметила, что надеется на снятие препятствий на пути молдавского экспорта на российский рынок в контексте зоны свободной торговли СНГ.
Говоря о развитии отношений с ЕАЭС и подписании договора с этим экономическим союзом, Санду отметила, что ей "не очень ясно, были ли соблюдены все процедуры, когда принималось это решение".
"После инаугурации мы проведем переговоры с МИДЕИ, чтобы понять, было ли это абсолютно законно", - добавила Санду.
Санду уточнила, что молдавская сторона будет обращаться к Москве, чтобы решить проблемы запретов на экспорт определенных молдавских товаров в Россию.
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