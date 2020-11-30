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Майя Санду

Санду: нужно работать над укреплением отношений с Россией

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201130/32696600/sandu-nuzhno-rabotat-nad-ukrepleniem-otnosheniy-s-russia.html

Майя Санду рассказала, какую внешнюю политику планирует проводить после своей инаугурации и на какие отношения рассчитывает с Российской Федерацией.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. После инаугурации буду вести активную внешнюю политику, хочу чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, заявила избранный президент Майя Санду на большой пресс-конференции в понедельник.

"Большинство наших людей хочет, чтобы мы сблизили страну с ЕС, но в тоже время многие хотят и хороших отношений с РФ. Буду работать, чтобы это произошло. У меня большая повестка по отношениям с Россией", -  уточнила Санду.

Валентин Крылов.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Крылов: предположу, как Санду будет развивать отношения с Россией
По ее словам, молдавской стороне вместе с российской предстоит решить вопросы по разблокированию экспорта молдавских товаров в РФ, улучшить условия для граждан Молдовы, работающих в России и обеспечить им социальную поддержку.

В то же время, Санду не смогла ответить, когда может состояться ее визит в Москву.

Работа с ЕАЭС и СНГ 

Санду отметила, что надеется на снятие препятствий на пути молдавского экспорта на российский рынок в контексте зоны свободной торговли СНГ.

Говоря о развитии отношений с ЕАЭС и подписании договора с этим экономическим союзом, Санду отметила, что ей "не очень ясно, были ли соблюдены все процедуры, когда принималось это решение".

"После инаугурации мы проведем переговоры с МИДЕИ, чтобы понять, было ли это абсолютно законно", - добавила Санду. 

Maia Sandu
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду высказалась за прекращение российской миротворческой миссии в Приднестровье
По словам политика, с другой стороны, Молдова - участник договора о свободной торговле со странами СНГ. Как считает Санду, в рамках этого соглашения у Молдовы нет коммерческих проблем с большинством государств-участников, но нужно дополнительно развивать торговые отношения с Россией в двустороннем порядке.  

Санду уточнила, что молдавская сторона будет обращаться к Москве, чтобы решить проблемы запретов на экспорт определенных молдавских товаров в Россию.

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