Санду: нужно работать над укреплением отношений с Россией

Майя Санду рассказала, какую внешнюю политику планирует проводить после своей инаугурации и на какие отношения рассчитывает с Российской Федерацией.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. После инаугурации буду вести активную внешнюю политику, хочу чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, заявила избранный президент Майя Санду на большой пресс-конференции в понедельник.

"Большинство наших людей хочет, чтобы мы сблизили страну с ЕС, но в тоже время многие хотят и хороших отношений с РФ. Буду работать, чтобы это произошло. У меня большая повестка по отношениям с Россией", - уточнила Санду.

По ее словам, молдавской стороне вместе с российской предстоит решить вопросы по разблокированию экспорта молдавских товаров в РФ, улучшить условия для граждан Молдовы, работающих в России и обеспечить им социальную поддержку.

В то же время, Санду не смогла ответить, когда может состояться ее визит в Москву.

Работа с ЕАЭС и СНГ

Санду отметила, что надеется на снятие препятствий на пути молдавского экспорта на российский рынок в контексте зоны свободной торговли СНГ.

Говоря о развитии отношений с ЕАЭС и подписании договора с этим экономическим союзом, Санду отметила, что ей "не очень ясно, были ли соблюдены все процедуры, когда принималось это решение".

"После инаугурации мы проведем переговоры с МИДЕИ, чтобы понять, было ли это абсолютно законно", - добавила Санду.

По словам политика, с другой стороны, Молдова - участник договора о свободной торговле со странами СНГ. Как считает Санду, в рамках этого соглашения у Молдовы нет коммерческих проблем с большинством государств-участников, но нужно дополнительно развивать торговые отношения с Россией в двустороннем порядке.

Санду уточнила, что молдавская сторона будет обращаться к Москве, чтобы решить проблемы запретов на экспорт определенных молдавских товаров в Россию.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova