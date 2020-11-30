Депутат Госдумы: миротворцы в Приднестровье доказали свою эффективность

В Госдуме надеются, что за словами Санду о необходимости вывода миротворцев из Приднестровья не стоит намерение развязать очередной виток напряженности в стране.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Российские миротворцы в Приднестровье доказали свою эффективность, и нет никаких причин для сворачивания этой миссии на Днестре, а призывы к ликвидации миссии ведут только к росту напряженности в отношениях между двумя берегами Днестра. Об этом Sputnik Молдова заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя заявление избранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода российских войск и миротворцев с территории Приднестровья.

По словам депутата, такие заявления новоизбранного президента не способствуют укреплению доверия между двумя берегами Днестра.

"Если эта речь написана западными кураторами для развязывания напряженности в регионе, то ничего хорошего для жителей Приднестровья это не сулит. Надеемся, что за этими речами не стоит желание закрывать границы, запрещать экспорт и прочие подобные меры. Такие высказывания могут спровоцировать волнения в обществе, протесты, очередной виток социальной нестабильности", — говорит депутат.

Российский парламентарий считает, что жители Приднестровья никогда не допустят насаждения западных ценностей — таких как переписывание истории, глумление над традициями и прочих подобных вещей.

"Российские миротворцы три десятилетия обеспечивали мир и стабильность в регионе. Не было ни одного вооруженного столкновения, никаких жертв. Благодаря этому оба берега Днестра в мире и спокойствии могли развиваться. Такие заявления президента в самом начале мандата только вредят обстановке в Приднестровье", — считает депутат Госдумы.

По словам Водолацкого, российские миротворцы в Приднестровье доказали свою эффективность, и нет никаких причин для сворачивания миротворческой миссии в регионе.

"Российская миротворческая миссия доказала свою эффективность. Тогда зачем ее на что-то менять? Эффективность миссии ОБСЕ мы видим на примере Донецкой и Луганской областей Украины. Так зачем доверять жизнь людей, мир в регионе подобной структуре, которая еще и занимается искажением реальной обстановки", — отметил Водолацкий.

Напомним, на своей первой большой пресс-конференции избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что выступает за вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья и преобразование миротворческой миссии на Днестре в гражданскую под эгидой ОБСЕ.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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