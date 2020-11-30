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Майя Санду

Санду назвала своих советников и кого хотела бы видеть премьером

© Inquam Photos / Octav Ganea
Политика
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Sputnik Молдова
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Майя Санду уже выбрала нескольких советников в администрацию главы государства. Также она высказалась, кто мог бы стать премьером при ее президентстве.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Избранный президент Майя Санду назвала трех советников, которые займут места в ее администрации. Ими стали бывшие министры при разных правительствах.

  • Алла Немеренко станет советником по социальной политике и здравоохранению;
  • Вячеслав Негруца — советником по экономике;
  • Олеся Стамате — советником по вопросам юстиции.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
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Немеренко при правительстве Санду занимала должность министра здравоохранения. Негруца был министром финансов при двух премьерах – Павле Филипе и Юрие Лянкэ. Стамате возглавляла министерство юстиции при кабмине Санду.

Также Санду высказалась, кто мог бы занять место премьер-министра при ее президентстве.

"На место премьера может быть назначен только честный человек. В парламенте должно сформироваться большинство, а президент в свою очередь выдвигает кандидата на пост главы правительства", - пояснила политик.

По словам избранного президента, в данный момент "в парламенте нет большинства, которое могло бы поддержать такого кандидата, поэтому нужны досрочные выборы".

Выборы в Молдове  

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, - 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Результаты голосования должен утвердить Конституционный суд, тем самым признавая или не признавая окончательные итоги выборов.

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