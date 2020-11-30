Санду назвала дату своей инаугурации

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Избранный президент Молдовы Майя Санду вступит в должность 24 декабря. Об этом она заявила в ходе своей первой большой пресс-конференции.

По словам Санду, инаугурация пройдет 24 декабря в столичном Дворце республики с ограничениями, связанными с пандемией.

"Инаугурация пройдет 24 декабря, в этом здании. Есть специальный закон, который предписывает правила инаугурации, кто должен быть приглашен. Мы сейчас работаем над тем, чтобы соблюсти эти правила и требования, связанные с пандемией", — рассказала Санду.

Выборы в Молдове

Во время пресс-конференции Санду заявила, что будет работать в нынешнем здании президентской администрации на проспекте Штефана чел Маре, но пообещала использовать остальное имущество, находящееся в ведении президента (президентские резиденции в Кондрице и Голерканах), более эффективно и сократить расходы администрации.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, - 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Результаты голосования должен утвердить Конституционный суд, тем самым признавая или не признавая окончательные итоги выборов.

Мандат действующего президента Игоря Додона завершается 23 декабря, поэтому инаугурация Санду не может пройти раньше этой даты.

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