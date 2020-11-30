ООН собирается расширить сотрудничество с Молдовой

В Бюро по реинтеграции Молдовы отметили, что различные агентства этой международной организации реализуют программы помощи в республике, в частности, в Приднестровском регионе.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Агентства ООН готовы к расширению сотрудничества с Молдовой по различным вопросам, представляющим общий интерес. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы по результатам встречи главы этого ведомства, вице-премьера по реинтеграции Ольги Чеботарь с постоянным координатором ООН в Республике Молдова Саймоном Спрингеттом, а также с представителями различных агентств этой международной организации.

Как сказал Спрингетт, у ООН с Молдовой существует партнерство по устойчивому развитию на 2018–2022 годы, согласованное с национальными приоритетами республики.

"Документ обеспечивает финансирование на сумму почти 160 миллионов долларов. Кроме того, система ООН разработала амбициозный план по оказанию помощи по восстановлению после пандемии COVID-19, который также включает мероприятия в Приднестровском регионе", - подчеркнул постоянный координатор ООН.

Вице-премьер выразила заинтересованность в продолжении сотрудничества с агентствами ООН в интересах граждан Республики Молдова на обоих берегах Днестра.

"Необходим непрерывный диалог для повышения доверия между двумя берегами", - отметила она.

На встрече присутствовали также постоянный представитель ПРООН, Международной организации труда, Фонда ООН в области народонаселения, Управления ООН по правам человека, а также Управления ООН по наркотикам и преступности, организации ООН-женщины, ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova