Как избежать неприятностей на заснеженных дорогах и подготовить авто к зимним трассам - 5 советов автовладельцам.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Перед выездом на заснеженную дорогу следует тщательно подготовить свой автомобиль, находясь на трассе существенно снизить скорость и увеличить дистанцию. Такие советы по зимнему вождению дал автолюбителям председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

Скоростной режим

Правила дорожного движения, говорит Кожокару, требуют сбросить скорость при плохих метеоусловиях.

"Первое, что необходимо — снизить скорость. Правила дорожного движения предполагают при плохих погодных и метео условиях снижение скорости на 20 км/ч от максимально разрешенной. То есть, в населенных пунктах где разрешено двигаться со скоростью 50 км/ч, следует снизить скорость до порядка 30 км/ч", — рассказывает эксперт.

Дистанция

Из-за плохого сцепления с дорогой нужно увеличить и расстояние между автомобилями.

"При выпадении осадков и при отрицательных значениях температуры существенно снижается сцепление колес автомобиля с дорогой. Поэтому нужно увеличить дистанцию между транспортными средствами", — предупреждает Кожокару.

Зимняя резина

Несмотря на то, что правила не обязывают всех автовладельцев менять резину на зимнюю, тем, кто собирается часто ездить в зимние месяцы, сделать это все же потребуется.

"Тем кто собирается ездить зимой, нужно было заблаговременно, в ноябре, сменить резину на зимнюю. Уже лет 10 в правилах нет требования обязательно ездить на зимних шинах с 1 декабря. Вместо этого присутствует формулировка о том, что "шины должны соответствовать погодным условиям", — рассказывает Кожокару. — Учитывая, что зимой вероятны и снегопад и гололед, следует заблаговременно "переобуться". Либо отказаться от поездки во время снегопада, если резину вы не сменили".

Техническое состояние авто

Специалисты отмечают: в зимнее время нужно быть внимательней к техническому состоянию автомобиля и чаще заглядывать под капот.

"До заморозков необходимо проверить уровень всех жидкостей в авто: тормозной, охлаждающей и жидкости омывателя лобового стекла. В случае с последней, необходимо убедиться, что в бачок омывателя залита незамерзающая жидкость. Нужно также проверить уровень электролита в аккумуляторе, чтобы он не подвел вас в трудную минуту. Владельцам авто с дизельным двигателем следует заливать в бак зимнее дизельное топливо", — советует эксперт.

Необходимый инвентарь

Лопата и мешочек с песком не помешают, особенно если вы собрались за город.

"Нелишним будет положить в багажник авто небольшую лопатку, щетку-скребок для очистки стекол и небольшой мешочек песка, на случай, если придется где-то буксовать. Также в багажнике не помешает буксировочный трос", — перечисляет необходимый набор содержимого багажника Кожокару.

По словам специалиста, в случае обильных снегопадов и крайне неблагоприятной погоды лучше не пользоваться личным автомобилем без острой необходимости.

В понедельник, 30 ноября, в центре и на юге страны выпал снег. По прогнозам метеорологов, осадки в виде мокрого снега ожидаются и во вторник, 1 декабря.

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