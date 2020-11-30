19:55 30 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.55
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.22
  • UAH0.60
Поиск
Снег

В Молдове выпал первый снег — как водителям уберечься от аварии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
10820
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201130/32702068/v-moldove-vypal-pervyy-sneg-kak-voditelyam-uberechsya-ot-avarii.html

Как избежать неприятностей на заснеженных дорогах и подготовить авто к зимним трассам - 5 советов автовладельцам.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Перед выездом на заснеженную дорогу следует тщательно подготовить свой автомобиль, находясь на трассе существенно снизить скорость и увеличить дистанцию. Такие советы по зимнему вождению дал автолюбителям председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

Скоростной режим

Правила дорожного движения, говорит Кожокару, требуют сбросить скорость при плохих метеоусловиях.

Импорт авто.
© Sputnik / Родион ПРОКА
В Молдове могут отменить запрет на импорт авто старше 10 лет

"Первое, что необходимо — снизить скорость. Правила дорожного движения предполагают при плохих погодных и метео условиях снижение скорости на 20 км/ч от максимально разрешенной. То есть, в населенных пунктах где разрешено двигаться со скоростью 50 км/ч, следует снизить скорость до порядка 30 км/ч", — рассказывает эксперт.

Дистанция

Из-за плохого сцепления с дорогой нужно увеличить и расстояние между автомобилями.

"При выпадении осадков и при отрицательных значениях температуры существенно снижается сцепление колес автомобиля с дорогой. Поэтому нужно увеличить дистанцию между транспортными средствами", — предупреждает Кожокару.

Зимняя резина

Несмотря на то, что правила не обязывают всех автовладельцев менять резину на зимнюю, тем, кто собирается часто ездить в зимние месяцы, сделать это все же потребуется.

"Тем кто собирается ездить зимой, нужно было заблаговременно, в ноябре, сменить резину на зимнюю. Уже лет 10 в правилах нет требования обязательно ездить на зимних шинах с 1 декабря. Вместо этого присутствует формулировка о том, что "шины должны соответствовать погодным условиям", — рассказывает Кожокару. — Учитывая, что зимой вероятны и снегопад и гололед, следует заблаговременно "переобуться". Либо отказаться от поездки во время снегопада, если резину вы не сменили".

Техническое состояние авто

Специалисты отмечают: в зимнее время нужно быть внимательней к техническому состоянию автомобиля и чаще заглядывать под капот.

Bentley, Ferrari, Lamborghini: гигантская свалка брошенных авто
© Ruptly
Видео - Свалка авто в пустыне: как купить брошенные Bentley, Ferrari, Lamborghini

"До заморозков необходимо проверить уровень всех жидкостей в авто: тормозной, охлаждающей и жидкости омывателя лобового стекла. В случае с последней, необходимо убедиться, что в бачок омывателя залита незамерзающая жидкость. Нужно также проверить уровень электролита в аккумуляторе, чтобы он не подвел вас в трудную минуту. Владельцам авто с дизельным двигателем следует заливать в бак зимнее дизельное топливо", — советует эксперт.

Необходимый инвентарь

Лопата и мешочек с песком не помешают, особенно если вы собрались за город.

"Нелишним будет положить в багажник авто небольшую лопатку, щетку-скребок для очистки стекол и небольшой мешочек песка, на случай, если придется где-то буксовать. Также в багажнике не помешает буксировочный трос", — перечисляет необходимый набор содержимого багажника Кожокару.

По словам специалиста, в случае обильных снегопадов и крайне неблагоприятной погоды лучше не пользоваться личным автомобилем без острой необходимости.

В понедельник, 30 ноября, в центре и на юге страны выпал снег. По прогнозам метеорологов, осадки в виде мокрого снега ожидаются и во вторник, 1 декабря.

                                          Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Почему в Приднестровье приостановлена регистрация авто и выдача прав
Сюрпризы к новому году: к чему готовиться тем, кто хочет купить авто
В Молдову разрешат ввозить авто старше 10 лет — во сколько обойдутся таможенные сборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В канун Нового года в зимней Москве нет ничего более атмосферного, чем Красная площадь.
Фото - На Красной площади открылся ГУМ-Каток
Палех: новая жизнь древнего искусства
Видео - Палех: продолжая традиции древнего искусства
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться